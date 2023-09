Torre Panorâmica de Curitiba volta a receber turistas neste fim de semana

A Torre Panorâmica de Curitiba com 109 metros de altura e ponto turístico da capital paranaense, voltou a receber os turistas e curitibanos na sexta-feira (01). Depois de um mês fechada devido a obras de revitalização, o ponto de Ótima observação da cidade está aberto.

A Torre Panorâmica está localizada no bairro das Mercês. O mirante que fica a 109 metros de altura, oferece uma vista panorâmica de 360º de Curitiba. A torre também abriga o Museu do Telefone, o Posto de Informações Turísticas e uma loja de produtos típicos curitibanos. Uma das novidades do retorno é a abertura também às segundas-feiras, dia que era fechado.

Segundo a prefeitura, foram realizados trabalhos de pintura, revisão elétrica e hidráulica, além de implementação de paisagismo interno. Na área térrea, o ponto de ingresso dos visitantes, também passou por uma melhora na iluminação, com a substituição das luminárias convencionais por modelos de tecnologia LED.

Segundo Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, essas melhorias representam um esforço na revitalização desse importante ponto turístico da cidade. “Desde a modernização da iluminação na área de entrada até a impermeabilização do teto, todas as etapas foram realizadas com cuidado e eficiência, visando a rápida reabertura deste local tão visitado em nossa cidade”, afirmou Rodrigues.

