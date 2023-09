Acumulada! Mega-Sena pode pagar até R$ 48 milhões neste sábado

Já cansou de trabalhar? Bora então acreditar na sorte e na aposta do concurso 2628 da Mega-Sena deste sábado (02). A previsão de premiação é de R$ 48 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio está previsto para as 20h.

Na última quinta-feira (31), ninguém acertou as dezenas do concurso 2.627, e por isso, o prêmio está acumulado. Os números sorteados foram 13 – 25 – 31 – 43 – 57 – 58. Para fazer a sua fezinha, as casas lotéricas credenciadas pela Caixa podem fazer as apostas até às 19h. Outra possibilidade é fazer o jogo pela internet, site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

O jogo simples com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. Quanto mais números forem marcados, maior é o preço das apostas. Um jogo com 7 números sai a R$ 35. A Mega-Sena é sorteada todas as terças, quintas e sábados.

