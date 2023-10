O confronto entre Coritiba e Athletico, na tarde deste domingo (1º), já gerou confusão e tentativas de brigas entre torcedores rivais, em Curitiba. De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) aconteceram ocorrências em terminais de ônibus, como o do Pinheirinho e do Portão. Também houve chamados no Sítio Cercado, Água Verde e Pilarzinho e em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

LEIA MAIS – Falta de água em Curitiba: vazamento afeta abastecimento em 10 bairros; veja lista

A situação no Terminal do Portão ocorreu por volta das 12h30. De acordo com a denúncia, havia cerca de 50 torcedores do Athletico invadindo o local com pedaços de madeira e pedras nas mãos.

A ocorrência no Terminal do Pinheirinho falava sobre rixa entre os torcedores e foi registrada em torno das 13h30.

Já no Pilarzinho, foram abordados 50 torcedores e sete foram levados para lavratura de Termo Circunstanciado. A PM apreendeu capacetes e barras de madeira e de ferro.

VIU ESSA? Mega-Sena 2639 milionária dá prêmios para três apostas de Curitiba e RMC

Segundo a PMPR, todas as ocorrências foram encerradas de maneira similar, com as equipes da PM escoltando ou com a Guarda Municipal (GM) acompanhado os torcedores ou o ônibus, até as proximidades do estádio Couto Pereira, onde acontece a partida.

Coritiba reforça grades no Couto

Com receio de invasões, o Coritiba reforçou a quantidade de grades no gramado do Couto Pereira antes da partida contra o Athletico, neste domingo (1º), às 16h, pela 25ª rodada do Brasileirão. Veja aqui a escalação dos times para o Atletiba.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar