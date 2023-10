A Sanepar informa que um vazamento oculto de rede de distribuição de água na região do bairro Mercês, em Curitiba, neste domingo (1º), pode afetar o abastecimento em alguns bairros da cidade.

LEIA MAIS – Mega-Sena 2639 milionária dá prêmios para três apostas de Curitiba e RMC

Podem ficar sem água os seguintes bairros:

Abranches

Bigorrilho

Bom Retiro

Mercês

Pilarzinho

São Francisco

São Lourenço

Vista Alegre

Cascatinha

São João

As equipes trabalham para localizar o ponto de fuga da água e consertar a tubulação. A Sanepar prevê que os trabalhos sejam concluídos até às 18h. Já o fornecimento de água deve voltar ao normal gradativamente a partir das 20h deste domingo.

LEIA MAIS – BR-277 tem “novo dono”; veja quanto deve custar pedágio para o litoral

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

De olho no céu!

De olho no céu!

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!