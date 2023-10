Na trave! Três apostas de Curitiba e de cidades da região metropolitana quase levaram o prêmio principal de R$ 9 milhões na Mega-Sena 2639, sorteada na noite de sábado (30). O concurso foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e como não houve ganhadores com seis acertos, a bolada acumulou para R$ 29 milhões para o próximo sorteio, na terça-feira (3).

Os números sorteados na Mega-Sena 2639 foram: 02 – 08 – 11 – 22 – 48 – 49

Para os apostadores da capital e da RMC que fizeram cinco dezenas, o prêmio ficou R$ 28.116,34. Em Curitiba e Almirante Tamandaré, duas apostas simples faturaram a quina da Mega-Sena. Já em Piraquara, um bolão vai dividir a grana do sorteio. Confira abaixo onde foram feitas as apostas premiadas!

Como jogar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena o jogador ganha prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Mega-Sena 2639

Apostas de Curitiba e RMC ganhadoras com cinco acertos

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio ALMIRANTE TAMANDARE/PR LOTERIAS TAMANDARE 6 Não Simples 1 R$28.116,34 CURITIBA/PR LOTERIAS XAXIM 6 Não Simples 1 R$28.116,34 PIRAQUARA/PR GLOBO LOTERIAS 6 Não Bolão 6 R$28.116,30

