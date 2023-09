Uma grande quantidade de cabos de energia elétrica e de telefonia foi apreendida em Curitiba, nesta quarta-feira (20), pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Ao todo, os policiais encontraram 2,7 toneladas de cabos, ao cumprirem dois mandados de busca e apreensão na Cidade Industrial de Curitiba.

As buscas, que fazem parte de uma investigação contra a receptação destes cabos, foram realizadas em empresas de reciclagem no município. Além dos fios, 150 baterias estacionárias também foram apreendidas.

Operação tinha como objetivo combater a receptação deste material. Foto: Divulgação/PCPR

“Apreendemos uma grande quantidade de material suspeito e estamos verificando a procedência, a fim de combater os furtos e receptações na região”, afirma o delegado da PCPR Rodrigo Brown.

De acordo com a polícia, as investigações continuam, para esclarecer por completo os fatos.

Denuncie

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra receptações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

