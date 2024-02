Tiroteio em estádio deixa dois mortos na Região Metropolitana de Curitiba

Dois homens morreram durante um tiroteio no campo de futebol do Estádio Municipal Flavison A. Barbosa, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no início da tarde deste domingo (25).

As vítimas, um homem de 32 anos e um idoso de 74 anos, estavam em um jogo amistoso no estádio quando atiradores invadiram o local e efetuaram os disparos.

A situação foi registrada por volta das 13h20. De acordo com a ocorrência do Corpo de Bombeiros, além das duas vítimas fatais, uma mulher de 24 anos também foi atingida. Entretanto, ela teve ferimentos leves.

Em informações repassadas para a RPC, a Polícia Militar (PM) disse que o homem de 32 anos já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Portanto, existe a possibilidade de que o crime tenha sido um “acerto de contas”.

Já sobre o idoso, que não possuía passagens e não tinha ligação com o outro homem, foi levantada a hipótese de que ele tenha sido atingido e morto por acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

