The Hardest Run 2024 acontece neste domingo em Curitiba; confira trajeto

Largada no Centro Cívico!

A maior corrida solidária de Curitiba, The Hardest Run, vai ter uma novidade nessa quinta edição. A largada no domingo (20), vai ocorrer na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, às 7h. O evento já tradicional auxilia com recursos o Hospital Erastinho, que atende crianças e adolescentes com câncer.

Na edição de 2023, a The Hardest Run arrecadou R$ 1.750.000,00 com a participação de 14 mil corredores, recursos que foram investidos na implantação de uma usina fotovoltaica no Hospital Erasto Gaertner, melhorando a sustentabilidade da instituição.

Para 2024, a criação do Hospital-Dia Oncológico oferecerá um ambiente seguro para pacientes em tratamento, melhorando o acompanhamento e a prevenção de infecções, com foco na qualidade do atendimento ambulatorial.

Anualmente, o hospital realiza 44 transplantes de medula óssea, o que gera uma alta demanda de atendimentos. Com a nova estrutura, esses pacientes terão suporte especializado e adaptado às suas necessidades.

The Hardest Run vai ter três provas diferentes: uma caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km. Cerca de 16 mil participantes são esperados.

Corrida em Curitiba altera linhas de ônibus neste domingo

Quem usa o transporte coletivo deve ficar atento porque haverá alterações no itinerário de 11 linhas do transporte coletivo, além da Linha Turismo, entre 5h e meia-noite, já neste sábado (19) quando haverá montagem das estruturas para a realização da corrida. As linhas são: Interbairros (Anti-horário), Inter 2 (Anti-horário), Parque Tingui, Mateus Leme, Vila Suiça, Barreirinha/São José, Marechal Hermes/Santa Efigência, Ahú/Los Angeles, Estribo/Ahu, Boqueirão/Centro Cívico, Cauia/Cachoeira e Turismo.

No domingo, haverá alterações no itinerário de 25 linhas, além da Linha Turismo, das 5h às 11h. As linhas são: Interbairros I ( Horário), Interbairros I ( Anti-Horário), Interbairros II( Horário), Inter 2 (Horário), Inter 2 (Anti-Horário), Jd.Kosmos, Parque Tingui, Cabral/Parque Tanguá, Mateus Lemem Abranches, Jardim Chaparral, Vila Suiça, Barreirinha, Barreirinha/São José, Cabral/Osório, CIC/Cabral, Marechal Hermes/Santa Efigênia, Ahu/Los Angeles, Estribo/Ahu, Paineiras,Santa Gema, Fernando de Noronha/Laranjeiras/ Nossa Senhora de Nazaré, Boqueirão/Centro Cívico, Cauia/Cachoeira e Turismo.

The Hardest Run 2024: confira o trajeto

A caminhada de 3 km sairá da Praça Nossa Senhora da Salete e percorrerá as seguintes vias: Avenida Cândido de Abreu, Rua Inácio Lustosa, Rua Mateus Leme, Rua Deputado Mário de Barros, até o retorno à praça.

O trajeto de 5 km percorrerá as seguintes vias: Avenida Cândido de Abreu, Rua Inácio Lustosa, Rua Mateus Leme, Rua José Sabóia Cortês, Rua Vieira dos Santos, Rua Albano Reis, Rua Marechal Hermes, Rua São Sebastião, Rua Marechal Hermes novamente e Avenida Cândido de Abreu até a praça.

No percurso de 10 km, os participantes percorrerão as seguintes vias: Avenida Cândido de Abreu, Rua Inácio Lustosa, Rua Mateus Leme, Rua José Sabóia Cortês, Rua Vieira dos Santos, Rua Francisco Scremin, Rua Coronel Brasilino Moura, Rua Mateus Leme, Rua José Kormann, Rua José Nicolletti, Rua Antônio Correa Bittencourt, Rua Lívio Moreira, Rua Gregório de Matos, Rua Amilton Dalledone, Rua Cecília Meireles, Rua Doutor Nelson de Souza Pinto, Rua Casimiro José Marquês de Abreu, Rua Coronel Brasilino Moura, Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, Rua Marechal Hermes, e Avenida Cândido de Abreu até a chegada na Praça Nossa Senhora da Salete.