Linhas de ônibus de Curitiba têm operação especial para vestibulares da UFPR e Positivo

Linhas de ônibus de Curitiba terão operação especial neste fim de semana, para as provas dos vestibulares da Universidade Positivo, no sábado (19) e da primeira fase da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no domingo (20).

De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), haverá mudanças em linhas e em pontos de embarque e desembarque de passageiros. Além de reforço com a circulação especial de ônibus que não operam nos dias dos vestibulares. Veja detalhes abaixo.

Vestibular Universidade Positivo

Para o vestibular da Universidade Positivo, na tarde de sábado, no Campus Ecoville, haverá alterações na linha que faz atendimento ao local de provas e seus principais pontos de parada.

Seguindo solicitação da Universidade Positivo, a Urbs informa que no dia 19 de outubro, a linha 829-Univ.Positivo não fará seu itinerário dentro do campus, das 10h às 14h. Neste período, o embarque e desembarque de passageiros será no ponto de eventos, localizado fora do campus, em frente à Universidade.

Vestibular Universidade Positivo – Sábado (19)

– Abertura dos portões: 12h20min

– Fechamento dos portões: 13h50min

– Início das provas: 14h00

– Horário término das provas: 18h00

– Local: Universidade Positivo – Campus Ecoville, situada na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido

Vestibular da Universidade Federal do Paraná

Para a primeira fase do processo seletivo da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no domingo, haverá linhas de ônibus circulando especialmente para atender os candidatos, no deslocamento até os locais de provas.

Neste dia, segundo a Urbs, a linha 614-FAZENDINHA/PUC, que não opera aos domingos, terá uma operação especial para este evento, com viagens de IDA do Terminal Fazendinha à PUC – Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Já a linha ESPECIAL CABRAL/PUC, com operação especial para este evento, fará viagens de IDA do Terminal Cabral à PUC – Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Vestibular da Universidade Federal do Paraná – Domingo (20)

– Abertura dos portões: 12h40

– Fechamento dos portões: 13h30

– Início das provas: 14h

– Horário término das provas: 19h30

Para mais informações, a orientação é consultar o site da URBS no sábado e no domingo, onde a lista de locais, linhas e horários de ônibus estão disponíveis.

UFPR – Veja os ônibus que levam aos locais de prova