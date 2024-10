Juventude e mulheres são foco de Camilla Gonda, vereadora mais jovem de Curitiba

A juventude curitibana terá uma voz dentro da Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Eleita pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Camilla Gonda, 24 anos, tem a juventude como principal bandeira, e será a mulher mais jovem da próxima legislatura da CMC.

“Juventude, mulheres e educação são as minhas principais bandeiras de luta. Durante a campanha também falei muito da participação social. Vou abrir as portas do gabinete para promover educação política, quero resgatar movimentos que já existiram como a Câmara Municipal Universitária”, adianta a jovem vereadora eleita.

Natural de Curitiba, solteira e moradora do Capão Raso, em 2020 ela já havia sido candidata pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) quando fez 1.164 votos e não se elegeu. Neste ano se candidatou pelo PSB e se elegeu com 3.062 votos.

“Desde 2017 atuo no movimento estudantil. Fui presidente da Juventude Socialista do PDT em Curitiba. Fui presidente do Conselho Estadual da Juventude e do Conselho Municipal”, afirma Camilla Gonda que é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), mestranda em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e já atuou como assessora legislativa.

Vereadora em Curitiba fundou movimento para engajar mulheres na política

A formação política e o estímulo à participação popular é a base do trabalho desenvolvido por Camilla que é fundadora e presidente do movimento Por+ELAS na Política. Ela explica que o movimento busca capacitar eleitoras e engajar as mulheres para participação na política, e conta com cerca de 80 mulheres no Paraná.

“Na Câmara nosso principal objetivo é tentar democratizar, levar mais transparência. Vou usar as redes sociais, vou estar na rua com conversas contínuas com a população. Tenho uma equipe com currículo vasto, e queremos devolver o nosso conhecimento para a sociedade”, afirma.

“Também vou continuar realizando o que já venho fazendo, agora vou fazer pelo gabinete, que são os cursos solidários, ofertar vagas de trabalho como um programa de jovem aprendiz. São várias ações para oportunizar novas realidades para a juventude”, diz.

Sobre a relação com o Executivo Camilla informa: “Da Prefeitura vamos cobrar bastante para seja desmembrada a secretaria da Juventude do Esporte e Lazer, que hoje estão juntas. Vou cobrar o fortalecimento do Conselho Municipal da Juventude, e lutar pelo passe livre estudantil universal, entre outras questões”, destaca.

