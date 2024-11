Tempo vira e Curitiba é castigada com chuva torrencial: raios e trovões!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Início de noite desta sexta-feira (29) e uma chuva torrencial tomou conta de Curitiba e bairros da região metropolitana. Alguns pontos da capital paranaense já registram alagamentos e trânsito complicado por causa do temporal que durou pouco, mas foi bastante forte. No Bairro Alto, Centro e na cidade de Colombo, por exemplo, chuva intensa com trovoadas.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros registraram a máxima de 28,8ºC em Curitiba. Já em Morretes e Paranaguá, foram registrado máximas acima dos 28ºC. A cidade de Guaíra no Oeste do Paraná, registrou a máxima de 34,4ºC nesta sexta-feira.

Para quem precisou sair de casa é preciso ficar atento e se proteger. Para quem mora em áreas com risco de alagamentos, se preciso, pode acionar a Defesa Civil de Curitiba através do telefone 199 ou 152.

Centro com bueiros vertendo água

A chuva foi bastante forte e também bem rápida. O tempo fechou, deixando o céu num tom rosa. Foram poucos minutos de chuva, mas o suficiente para causar muitos transtornos no trânsito. No Centro de Curitiba, por exemplo, ruas estava com água subido de bueiros.

Imagem mostra o céu com uma coloração exótica. Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná.