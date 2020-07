O tempo neste fim de semana em Curitiba começa com bastante nebulosidade e chuva fraca, de acordo com o Instituto Meteorológico Simepar. No sábado (11), a massa de ar frio perde força e o tempo fica fechado. A mínima pode chegar aos 10ºC e máxima alcança os 24ºC na capital paranaense.

Já no domingo (12), o tempo volta a abrir e o sol garante tempo firme e temperaturas amenas, com mínima de 15ºC e máxima de 24ºC em Curitiba. O tempo agradável se repete no interior não só para o domingo, como também no sábado. O tempo no fim de semana fica aberto, com muito sol, e friozinho pela manhã.

No interior, no sábado, a mínima chega aos 15ºC em Paranavaí, ao norte do estado, e máxima de 23ºC. No domingo, União da Vitória, ao sul, pode ter mínima de 13ºC e o calor pode alcançar os 24ºC.

