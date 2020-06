O calor e a umidade que seguem presentes na atmosfera ainda devem manter o tempo instável em Curitiba nesta quarta-feira (10). De acordo com a meteorologia, podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. O céu também se mantém mais fechado na capital e região, com a presença de muitas nuvens. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nas praias do Paraná também não deve haver muita mudança nas condições atmosféricas registradas na terça-feira (9), mas o mar deve estar mais agitado.

Em Curitiba, os termômetros devem variar entre 15º C e 24º C. Conforme explica o Simepar, o calor e a umidade presentes na capital vêm de uma massa de ar instável transportada da região da Amazônia para o Paraná. Com essas condições, as chuvas devem se manter irregulares.

“A quarta-feira deve registrar mais chuvas irregulares como foi na terça-feira. A previsão vale tanto para Curitiba quanto para o litoral”, aponta o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Litoral

Assim como prevê o Simepar, a região litorânea do Paraná deve seguir com tempo instável nesta quarta-feira. Chuvas isoladas devem ocorrer durante todo o dia. A meteorologia também aponta um mar mais agitado, o que vale de alerta para pescadores e moradores da região. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a máxima prevista é de 24º C, com mínima de 18º C.