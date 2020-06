O prefeito Rafael Greca (DEM) anunciou que Curitiba irá seguir um novo “protocolo de responsabilidade sanitária e social” para combater o coronavírus. Entre as medidas, estão a classificação de bandeiras – amarela, laranja e vermelha – (veja abaixo) para definir o nível de isolamento social da capital durante a pandemia. A atualização será feita semanalmente pela Secretaria Municipal de Saúde.

LEIA MAIS – Curitiba confirma duas mortes e chega a quase 1.400 casos de covid-19

Atualmente, a classificação em Curitiba é de bandeira amarela. A cor é decorrente da nota média ponderada por nove indicadores pré-estabelecidos, como propagação do coronavírus, número de óbitos e capacidade do sistema de saúde. O retrato desta situação é preocupante no momento em que ocorre um aumento no número de infectados e já provoca a ocupação de 63% das Unidades de Terapias Intensivas (UTI) na capital.

“O meu coração se aperta com a possibilidade de fechar e decretar lockdown em Curitiba. Por 90 dias nós fomos uma cidade inteligente onde todas as pessoas obedeceram os postulados da Secretaria Municipal de Saúde”, explica o prefeito. “Mas episódios recentes de gente que facilitou e promoveu aglomeração podem nos levar a cassar por decreto todos os alvarás. Isso eu não quero fazer”, ameaça Greca.

LEIA AINDA – Hospitais se preparam pra aumento de casos de covid-19 com a chegada do inverno

“Medidas de controle serão tomadas de acordo com cada um dos três níveis. Muda a bandeira, mudam as ações, com medidas mais restritivas ou menos”, explica a secretária Márcia Huçulak.

Greca também mostrou preocupação com o feriadão de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (11). No último final de semana, Curitiba registrou diversas aglomerações em bares e espaços gastronômicos. “Fiquem em casa. Não vão para a balada porque eu vou soltar a fiscalização em cima de todos os bares. Nós não hesitaremos em cassar alvarás!”, enfatiza Greca.

Nível das bandeiras

Amarela: nível 1 – sinal de alerta constante e demonstra que a situação está fora da normalidade. Nesse estágio, todos os estabelecimentos que estiverem funcionando devem adotar as medidas de precaução anunciadas e orientadas, cumprir todas as orientações do protocolo de responsabilidade sanitária e social.

Laranja: nível 2 – risco médio de alerta, onde haverá restrições a funcionamento de serviços e do comércio e áreas que propiciam a aglomeração de pessoas.

Vermelha: nível 3 – risco alto e de alerta total, havendo restrição à circulação de pessoas, permitindo apenas o funcionamento dos serviços essenciais.

Protocolo unificado

A prefeitura também disponibilizou o Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba, que unifica as regras estabelecidas pelo Comitê de Técnica e de Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde.

“Essa unificação é para esclarecer que as regras valem para todos os espaços de uso de uso coletivo, e todo cidadão e empresário tem o seu papel no cumprimento dessas medidas”, reforçou Márcia Huçulak.

Leia o documento completo:

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?