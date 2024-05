Anna Luiza Pimpão elogia iniciativa da Seletiva FIA Girls on Track Brasil

Este é o segundo ano consecutivo que a Comissão Feminina de Automobilismo da CBA, presidida pela piloto Bia Figueiredo, promove a Seletiva Girls on Track Brasil. O objetivo, segundo a presidente, continua sendo fomentar a base, neste caso o kart, para ampliar a presença de mulheres nos grids de corridas de todas as modalidades do automobilismo.

Representante de Caraguatatuba, litoral Norte de São Paulo, a vencedora da primeira edição pela categoria Júnior, Anna Luiza Pimpão (Laticínios Litoral Norte/Depósito Martin de Sá/ Ferjá Construção/Concept kart), concorrerá neste ano pela classe Graduados. A piloto reforça a importância de projetos como este no esporte. “Na minha opinião, a seletiva é uma ótima iniciativa para que mais mulheres comecem a competir no kart, tanto profissional quanto rental. Percebi, que depois da seletiva do ano passado, muitas meninas começaram a praticar mais esse esporte, predominantemente masculino. E com esses eventos tenho certeza de que o número de mulheres no kartismo brasileiro deve continuar aumentando”, disse Anna.

Com o apoio do FIA Sports Grant, programa de bolsas esportivas da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e patrocínio, recentemente anunciado, da Porto ao FIA Girls on Track Brasil e à Seletiva de Kart, a inscrição no evento é gratuita. A segunda edição da Seletiva será realizada no dia 9 de junho, no Kartódromo Speed Park, em Birigui, a cerca de 500 km da capital paulista. “Para a seletiva ser democrática e igual para todas, como no ano passado, usaremos karts Rental, ou seja, alugados”, explica Rachel Loh, engenheira do projeto.

As vencedoras desta prova nas categorias Cadete, Júnior e Graduados receberão o equivalente a R$ 30 mil em prêmios para participar do Campeonato Brasileiro de Kart, em outubro, no mesmo local. “Tenho certeza de que não vai ser fácil conquistar o prêmio. Muitas pilotas boas irão competir comigo. Independentemente do resultado já estou muito feliz com a oportunidade de participar da seletiva, novamente”, completou a piloto de 15 anos. (Fotos: Diego Tartalho).