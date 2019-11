O tempo nublado segue por mais alguns dias em Curitiba. A quinta-feira (7) ainda deve ficar nebulosa e com temperaturas mais baixas. O dia começou com 16°C e a temperatura máxima deve alcançar 25°C no começo da tarde. Devido a instabilidade, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas e pontuais, segundo o Simepar.

A virada de tempo desta semana aconteceu devido a passagem de uma frente fria. “No momento, temos vento vindo do oceano para o continente, devido a passagem de uma frente fria. Isso faz com que o tempo fique úmido e instável”, explica o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

Essa instabilidade ainda deve durar até o final da semana, segundo o meteorologista. Temperaturas mais agradáveis e aparições de sol devem ocorrer somente no final de semana.

Como fica o tempo no litoral e interior?

A instabilidade não chegou somente na capital paranaense, mas como em todo o estado. O litoral também fica com temperaturas mais baixas e muitas nuvens, que dificulta a elevação dos termômetros. Há possibilidade de chuvas fracas e isoladas nas praias. Em Guaratuba e Matinhos às mínimas são de 18°C e máximas de 24°C.

No interior, apesar do tempo nublado, deve ficar mais quente nas regiões Norte e Oeste. Também com possibilidade de chuvas isoladas, Cascavel, no Oeste, ficam com temperaturas entre 19°C e 30°C. Já Maringá, no Norte, fica entre 21°C e 34°C.