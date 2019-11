Cinco homens e uma mulher foram presos com quase meia tonelada de maconha na tarde desta quarta-feira (6) em Alto Paraíso, região Noroeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os seis estavam em três carros e foram abordados na BR-487. Dois dos veículos faziam o papel de batedores e tinham a função de avisar da presença de policiais ao longo do trajeto.

A primeira abordagem se deu por volta das 16h, quando agentes da desconfiaram dos ocupantes de um Corolla. O casal que estava no veículo demonstrou nervosismo excessivo durante a abordagem e, justamente por isso, acabou se entregando.

Logo depois, outros dois carros que transitavam no mesmo sentido foram abordados: um Meriva e um Sandero, cada um deles com dois ocupantes. Dentro do Sandero, os policiais encontraram a maconha. Os outros dois veículos faziam o papel de batedores.

Dois dos três carros estavam equipados com aparelhos clandestinos de radiocomunicação, sintonizados na mesma frequência. O grupo teria saído de Tacuru, no Mato Grosso do Sul (MS) e levaria a droga inicialmente até Londrina, mas o destino final seria o interior de São Paulo.

Os presos, com idades entre 19 e 25 anos, foram encaminhados junto com os carros e a droga, que totalizou 491,1 quilos, à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Ainda conforme a PRF, ao menos um dos veículos apresenta sinais de adulteração. Os integrantes do grupo devem responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico, uso de identidade falsa, adulteração e atividade clandestina de telecomunicações. Só a pena para tráfico de drogas tem previsão de cinco a 15 anos de prisão.