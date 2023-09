Tempo fecha e Simepar alerta para risco de temporal em Curitiba

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou o risco potencial de temporais isolados na tarde desta segunda-feira (18) em Curitiba e municípios da região metropolitana.

Segundo os meteorologistas, “há risco de tempestades em algumas cidades da Grande Curitiba, com chuva bem localizada. Mas, como está quente, há potencial de ventos mais fortes. As temperaturas nesta tarde chegaram próximas à máxima de domingo, que foi o dia mais quente deste inverno.

Na terça-feira há um aumento da instabilidade no Paraná. O ar segue bastante aquecido, mas os índices de umidade ficam mais elevados, situação que favorece a formação de áreas de instabilidade. Entre o oeste e o sudoeste a chuva pode ocorrer já pela manhã, mas na maioria das regiões paranaenses a precipitação ocorre preferencialmente a partir da tarde. Apesar de isoladas, há risco de tempestades em alguns pontos.

Em Curitiba, nesta terça-feira, as temperaturas podem chegar aos 33°C. No litoral, máxima de 28°C, com mais risco de chuvas.

