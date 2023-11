A Defesa Civil do Paraná notificou que por conta da chuva, nesta sexta-feira (3) há risco moderado de deslizamento e enxurradas em algumas regiões do estado, como na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), sudeste, sudoeste, centro sul e oeste. Na noite de quinta-feira (2), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja, que significa perigo, informando a possibilidade de tempestade em todo o Paraná.

O aviso é válido até às 21 horas desta sexta-feira (3) e também abrange o estado de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul.

+ Leia mais: Após outubro mais chuvoso da história no Paraná, veja o que esperar em novembro

De acordo com o Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia. Além disso, a previsão indica ventos intensos que podem chegar a 100 km/h e também possibilidade de queda de granizo. A tempestade pode causar corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

A previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica instabilidade no estado devido ao gradual avanço do sistema frontal. Em algumas cidades entre as regiões sudoeste e sul, a chuva acumulada já supera 50 milímetros.

+ Veja também: Rua de Curitiba é revitalizada e ganha mais espaço para pedestres, restaurantes e bares

O Inmet orienta como se proteger em dias de tempestade. Confira:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Telefones para emergências em Curitiba

Os canais de atendimento para emergências relacionadas à chuva em Curitiba são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água