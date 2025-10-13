Audi financia primeira reforma completa do telhado do Teatro Guaíra

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro Cultural Teatro Guaíra, ícone da cultura paranaense que completou 140 anos em 2024, recebeu nesta segunda-feira (13/10) a entrega da revitalização completa de sua cobertura. A obra, que consumiu R$ 1,2 milhão, foi integralmente financiada pela Audi do Brasil como contrapartida dentro do programa Paraná Competitivo, coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda.

A intervenção marca a primeira reforma completa do telhado desde a inauguração do Guairinha e do Guairão, há cinco décadas, em Curitiba. O principal objetivo foi combater infiltrações em toda a extensão da cobertura, que totaliza 17 mil metros quadrados.

Para preservar as características originais da estrutura, os blocos da cobertura passaram por processo de remoção e remanejamento, permitindo a aplicação de manta asfáltica e um novo acabamento que garante maior estabilidade e durabilidade. Além disso, os trabalhos incluíram a limpeza e revitalização dos dutos em todos os auditórios, estúdios e áreas administrativas do complexo cultural.

Obras no Teatro Guaíra

Esta revitalização faz parte de um conjunto mais amplo de ações voltadas à modernização do Teatro Guaíra. Em 2022, o espaço recebeu R$ 600 mil para restauração do palco do Guairão e da estrutura de bastidores.

Um investimento ainda mais robusto, de R$ 50 milhões, está em andamento para reforma, revitalização, adequação e modernização completa da estrutura. O projeto inclui ainda a criação de um museu audiovisual com visitas guiadas permanentes e a aquisição de novos instrumentos para a Orquestra Sinfônica.

O diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro, ressalta que é um projeto voltado à infraestrutura elétrica, hidráulica, bastidores, e cenotecnia do espaço. “O Teatro Guaíra vai continuar com sua estética modernista, mas será muito mais aconchegante, seguro e tecnicamente preparado para receber espetáculos. Também teremos investimentos nos corpos artísticos, como o balé e a orquestra, que têm levado o nome do Paraná para o Brasil e para o mundo”, afirmou.

Em 2025, o Teatro Guaíra alcança outro marco importante: pela primeira vez na história, concorre ao Prêmio Cenym de Teatro Nacional na categoria Melhor Teatro ou Casa de Espetáculos. Considerado o “Oscar” do teatro brasileiro, o prêmio tem resultado previsto para ser divulgado em 23 de novembro, com o Guaíra sendo o único representante da região Sul entre os finalistas.