Novo condomínio clube na RMC tem 864 unidades e R$ 10 milhões investidos

Um dos maiores complexos residenciais do programa Casa Fácil Paraná foi inaugurado neste sábado (11) em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O Condomínio Clube Jersey City conta com 864 unidades, sendo 686 delas subsidiadas pelo Governo do Estado, que investiu R$ 10,9 milhões no valor de entrada dos imóveis.

O empreendimento da Construtora LYX oferece mais de 40 áreas comuns, incluindo quiosques com churrasqueira, piscinas, salões de festa, salas de jogos, academias, miniquadras poliesportivas e espaços pet. A área construída ultrapassa 40 mil metros quadrados, distribuídos em 27 blocos de quatro pavimentos cada.

As unidades variam entre 39,6 e 42,07 metros quadrados, com sala e cozinha integradas, banheiro e dois quartos. Os moradores podem escolher entre opções simples, com jardim privativo ou com sacada e churrasqueira. Além do subsídio estadual, os beneficiários também puderam contar com valores do programa Minha Casa, Minha Vida e utilizar o FGTS para abatimento do valor financiado.

Almirante Tamandaré, com aproximadamente 120 mil habitantes, já soma 7.760 famílias atendidas pelo Casa Fácil na modalidade valor de entrada, considerando unidades entregues e em obras. O investimento estadual no município chegou a R$ 115,7 milhões em subsídios, totalizando um aporte de R$ 1,7 bilhão entre recursos públicos e privados.,

Foto: Divulgação/AEN. Foto: Divulgação/AEN.

O programa Casa Fácil Paraná já alcançou a marca de 110 mil casas em todo o estado, entre unidades entregues e em construção. A iniciativa funciona em colaboração com o setor privado, que constrói as moradias, enquanto o governo estadual subsidia o valor da entrada, facilitando o acesso ao financiamento.

Além das novas moradias, Almirante Tamandaré tem recebido outros investimentos estaduais, como pavimentação nas áreas rural e urbana, postos de saúde, Batalhão da Polícia Militar e a duplicação da Rodovia dos Minérios, obras que prometem aquecer a economia local e atrair mais investidores para a região.

Quem deseja obter mais informações sobre o programa e como conseguir o subsídio pode consultar o site da Cohapar, companhia vinculada à Secretaria de Estado das Cidades.

