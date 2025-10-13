Paula Fernandes promete show inesquecível em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Paula Fernandes, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira está chegando em Curitiba para um show que promete ser inesquecível. A cantora desembarca na capital paranaense nesta sexta-feira (17/10) com sua turnê “Qual Amor Te Faz Feliz?“, trazendo aquele repertório de sucessos que a gente já conhece de cor e salteado.

O show vai rolar no Teatro Positivo, às 21h15, com produção da RW7 Production & Entertainment. Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos, começando em R$ 100.

E o que esperar desse show? Um verdadeiro mix de tudo que a Paula tem de melhor! Além das músicas do novo álbum “Qual Amor Te Faz Feliz?”, ela vai trazer aqueles sucessos que a gente ama, as parcerias internacionais que marcaram sua carreira e ainda algumas releituras de clássicos do sertanejo.

A Paula está versátil nessa nova fase, trazendo influências de outros estilos musicais e dando aquele toque de modernidade que renova sua trajetória. Ela mesma está super empolgada com esse momento: “Tem sido incrível ver o público abraçando meu projeto e se identificando com as novas músicas, tudo do álbum foi pensado com muito carinho, assim como, os detalhes desse show de estreia que, com certeza, vai ser muito especial. Estou muito empolgada e ansiosa para viver esse momento com os meus fãs.”

O nome do álbum não foi escolhido à toa. “Qual Amor Te Faz Feliz?” reflete principalmente essa mensagem de amor-próprio que a Paula vem transmitindo nos últimos anos. É aquela ideia de que o amor pode ter significados diferentes para cada pessoa e que, acima de tudo, precisamos encontrá-lo dentro da gente.

Paula Fernandes é uma artista com mais de 2,4 bilhões de streaming nas plataformas de áudio, dois prêmios Grammy Latino e uma carreira que ultrapassa fronteiras. Ela já fez mais de 15 turnês pela Europa, Estados Unidos e África, além de ter dividido o palco com grandes nomes como Juanes, Taylor Swift e Shania Twain.

No currículo, a cantora acumula prêmios importantes: oito indicações ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, além de conquistas no Prêmio Multishow, Prêmio da Música Brasileira, Meus Prêmios Nick, Troféu Imprensa, Melhores do Ano e Troféu Internet.

E tem mais: além de intérprete, a Paula é compositora de mão cheia! Sucessos como ‘Jeito de Mato’, ‘Pássaro de Fogo’, ‘Pra Você’, ‘Sem Você’ têm a assinatura dela. Na TV, já participou de mais de dez obras e emplacou mais de vinte canções em trilhas sonoras de novelas. São 5,6 milhões de discos vendidos.

Serviço

Paula Fernandes em Curitiba

Quando: 17 de outubro de 2025 (sexta-feira)

Onde: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horário: abertura da casa às 20h15 e show às 21h15

Ingressos: os ingressos variam de R$ 100 a R$ 640, variando de acordo com o setor e modalidade escolhidos

Formas de pagamento

Dinheiro, PIX, cartão de débito e crédito.

Parcelamento em até 10x com juros

Vendas: Disk Ingressos (diskingressos.com.br)

Classificação: 16 anos (Menores de 16 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial)

Realização: RW7 Production & Entertainment