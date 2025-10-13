“Histórias: Show do Século” reúne gigantes do sertanejo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem aí já cantou “Evidências” a plenos pulmões em algum karaokê da vida ou chorou com “É o Amor” depois de um término complicado? Pois prepare o coração (e a garganta), porque vem aí um dos eventos mais aguardados pelos amantes do sertanejo em Curitiba.

Pela primeira vez na capital paranaense, o festival “Histórias: Show do Século” vai transformar a Arena da Baixada em um verdadeiro templo da música sertaneja. E não estamos falando de qualquer line-up, mas de uma reunião histórica das duplas que construíram e moldaram o gênero no país: Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano, Victor & Leo e César Menotti & Fabiano.

Já dá para imaginar aquela multidão cantando em uníssono os clássicos que atravessaram gerações, né? Esse é justamente o espírito do festival, que já passou por Brasília, Goiânia, São Paulo e Belo Horizonte, arrastando multidões por onde passou. Agora, chega para encerrar a turnê de 2025 em grande estilo em Curitiba.

O que esperar? Uma verdadeira máquina do tempo musical! O “Histórias” não é apenas um show, mas uma celebração da trajetória da música sertaneja brasileira. Desde as modas raiz até os hits que dominaram as rádios nas últimas décadas, o festival promete emocionar e fazer o público reviver momentos especiais marcados por essas canções.

Um detalhe que deixa esse evento ainda mais especial para 2025: a entrada de Victor & Leo para o time de atrações. A dupla se junta ao elenco estelar que, desde 2018, vem encantando o público pelo Brasil.

Os últimos ingressos estão à venda no site oficial, com valores a partir de R$ 170.

Serviço

Histórias: Show do Século em Curitiba

Data: 01 de novembro de 2025 (sábado)

Local: Arena da Baixada (Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde – Curitiba)

Atrações: Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano, César Menotti e Fabiano & Victor & Leo

Horários:

Abertura da casa: 14h

Shows: a partir das 16h

Ingressos: os ingressos variam de R$ 170,00 a R$ 4.000,00, de acordo com o setor, modalidade escolhidos e lotes vigentes

Todos os valores somam ainda a taxa da ticketeira. Os valores podem ser parcelados até 12x com juros. Os valores podem sofrer alterações de lotes sem aviso

Vendas: https://www.oshowdoseculo.com.br/

Classificação: 16 anos, mediante autorização com firma reconhecida em cartório dos pais ou responsáveis legais. Menores de 16 anos e crianças, só poderão se fazer presentes caso estejam na companhia dos pais ou responsáveis legais.

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial

Realização: RW7 Production & Entertainment