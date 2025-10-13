Criolo chega a Curitiba com turnê comemorativa dos seus 50 anos

Quem nunca se emocionou com os versos afiados e a poesia urbana de Criolo? Um dos nomes mais potentes da nossa música contemporânea está chegando a Curitiba com uma apresentação única e super especial. A turnê “Criolo 50” desembarca na Ópera de Arame na próxima quinta-feira (16/10) para celebrar meio século de vida desse artista que revolucionou o cenário musical brasileiro.
E olha, não é um show qualquer! É uma verdadeira viagem musical que costura toda a trajetória do Criolo, desde suas raízes profundas no hip-hop até as múltiplas influências que sempre fizeram parte da sua identidade artística: samba, reggae, MPB, afrobeat e trap. Uma mistura que só ele consegue fazer com tanta personalidade e autenticidade.
No palco, Criolo não estará sozinho. Ele traz uma banda de peso com Ed Trombone, DJ DanDan, Xeina Barros, Ricardo Rabelo, Bruno Buarque, Gustavo Sousa e Bira Sax. Juntos, eles constroem essa atmosfera de celebração que promete emocionar quem estiver presente.
A turnê é uma verdadeira retrospectiva musical que passa por diferentes fases da carreira do artista. Tem canções do “Nó Na Orelha”, aquele álbum que explodiu e colocou Criolo definitivamente no mapa da música brasileira. Tem também “Convoque Seu Buda” e o projeto “Espiral de Ilusões”. O show apresenta novas sonoridades e narrativas que mostram toda a força e a riqueza da música preta brasileira.
O espetáculo conta com um conteúdo audiovisual exclusivo criado por Bernardo Perpettu, que resgata símbolos, referências e fragmentos da trajetória artística do Criolo, criando um diálogo visual incrível com a performance ao vivo.
“Receber o Criolo com esse show tão simbólico e carregado de identidade é muito especial para nós. A Ópera de Arame é o cenário perfeito para essa celebração, que não é só sobre uma carreira, mas sobre a força cultural e emocional da música brasileira”, destaca Patrik Cornelsen, sócio-diretor da Planeta Brasil Entretenimento.
A turnê “Criolo 50” está percorrendo várias capitais brasileiras, como Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. E agora é a nossa vez!
Quer garantir seu ingresso? As vendas já estão abertas no site www.eventim.com.br/criolo50curitiba.