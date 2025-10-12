CWBurger Fest retorna ao calendário de Curitiba com 50 participantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois de seis anos ausente do calendário de eventos de Curitiba, o CWBurguer Fest está de volta, agora com a assinatura do Bom Gourmet! De 31 de outubro a 23 de novembro, os curitibanos vão poder experimentar alguns dos mais saborosos sanduíches da cidade.

Serão ao menos 50 estabelecimentos participantes, oferecendo combos exclusivos de hamburger e acompanhamento, a preços fixos de R$39 e R$49. É a volta do maior festival de hambúrgueres de Curitiba, conectando sabores, chefs e experiências em torno desse clássico que a gente ama.

Os participantes serão revelados em breve. Fique ligado aqui na Tribuna!