O Dia das Crianças é uma ótima oportunidade para preparar receitas especiais para agradar os pequenos, e a air fryer é uma aliada perfeita para isso. Com ela, é possível criar pratos crocantes e saborosos. Desde lanches práticos até sobremesas irresistíveis, as opções são diversas e permitem a interação das crianças durante o preparo. Além disso, o eletrodoméstico proporciona um tempo de cozimento rápido, ideal para manter a animação e a diversão na cozinha.

Abaixo, confira 7 receitas de Dia das Crianças para fazer na air fryer!

Churros

Ingredientes

1 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de manteiga

1 pitada de sal

1 colher de sopa de açúcar

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ovo

1/2 xícara de chá de açúcar para polvilhar

1 colher de chá de canela em pó para polvilhar

Doce de leite para acompanhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a manteiga, o sal e o açúcar. Misture e leve ao fogo médio até a manteiga derreter e a mistura ferver. Retire do fogo e adicione a farinha de trigo de uma vez só, mexendo vigorosamente com uma colher de pau até formar uma massa homogênea que desgrude da panela. Deixe a massa esfriar por alguns minutos.

Depois, adicione o ovo e misture bem até que a massa fique lisa e homogênea. Coloque a massa em um saco de confeitar com um bico estrela. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Depois, modele os churros diretamente na cesta da air fryer, formando tiras. Asse por 12 minutos, ou até que fiquem dourados e crocantes. Misture o açúcar e a canela em um prato e passe os churros ainda quentes nessa mistura. Sirva com doce de leite.

Pastel de chocolate

Ingredientes

500 g de massa de pastel

200 g de chocolate ao leite em pedaços

ao leite em pedaços 1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo

Pegue um disco de massa de pastel e coloque uma porção de chocolate no centro. Dobre a massa ao meio, formando uma meia-lua, e pressione as bordas com um garfo para fechar bem. Pincele a superfície dos pastéis com a gema de ovo. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque os pastéis na cesta, deixando um espaço entre eles, e asse por 10 minutos ou até que fiquem dourados e crocantes. Sirva em seguida.

Cachorro-quente de massa folhada

Ingredientes

4 salsichas cortadas ao meio

cortadas ao meio 500 g de massa folhada

1 gema de ovo para pincelar

200 g de queijo muçarela ralado

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as salsichas com água e cozinhe em fogo médio por 4 minutos. Escorra e reserve. Abra a massa folhada e corte em pequenos quadrados, grandes o suficiente para envolver as salsichas. Coloque a salsicha no centro de cada quadrado de massa. Adicione uma colher de sopa de queijo. Envolva a salsicha e o queijo com a massa, fechando bem as pontas para não abrirem durante o cozimento.

Pincele com a gema de ovo. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque os cachorros-quente na cesta da air fryer, deixando espaço entre eles, e asse por 10 minutos ou até que fiquem dourados e crocantes. Sirva em seguida.

Pizza de pão de forma (Imagem: Shaiith | Shutterstock)

Pizza de pão de forma

Ingredientes

4 fatias de pão de forma

de forma 4 colheres de sopa de molho de tomate

200 g de queijo muçarela ralado

Tomate-cereja fatiado, orégano e azeite a gosto

Modo de preparo

Coloque as fatias de pão de forma na cesta da air fryer. Passe uma colher de molho de tomate sobre cada fatia de pão. Coloque uma porção de queijo muçarela, seguido das fatias de tomate-cereja. Finalize com orégano e um fiozinho de azeite para dar um sabor especial. Asse por aproximadamente 6 minutos a 180 °C, ou até o queijo derreter e o pão ficar crocante. Sirva em seguida.

Nugget caseiro

Ingredientes

500 g de peito de frango moído

moído 1 dente de alho picado

1/2 cebola ralada

2 colheres de sopa de farinha de rosca

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

1 ovo batido

Farinha de rosca para empanar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o frango moído, o alho, a cebola, a farinha de rosca, o queijo parmesão, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Mexa bem até formar uma massa homogênea. Com as mãos, molde pequenos pedaços da mistura em formato de nugget.

Passe cada nugget no ovo batido e depois na farinha de rosca para empanar. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque os nuggets na cesta, deixando um espaço entre eles. Asse por cerca de 12 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Cookies de chocolate (Imagem: beats1 | Shutterstock)

Cookies de chocolate

Ingredientes

3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de açúcar

1 ovo

1 colher chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de gotas de chocolate meio-amargo

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a manteiga, o açúcar mascavo e o açúcar até formar um creme. Adicione o ovo e a essência de baunilha, mexendo até incorporar bem. Acrescente a farinha de trigo, o fermento e o sal, misturando até obter uma massa homogênea. Por fim, adicione as gotas de chocolate e misture novamente. Com uma colher, pegue pequenas porções da massa e faça bolinhas. Preaqueça a air fryer a 160 °C por 5 minutos. Disponha as bolinhas no cesto, sem sobrepor. Asse por 8 a 10 minutos, até as bordas ficarem douradas. Retire os cookies com cuidado, deixe esfriar por alguns minutos e sirva em seguida.

Bolo de chocolate

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de óleo

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

de trigo 1/2 xícara de chá de chocolate em pó

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro. Adicione o óleo e o leite, misturando bem. Acrescente a farinha de trigo, o chocolate em pó, o fermento e o sal, mexendo até a massa ficar lisa e homogênea. Unte uma forma pequena que caiba na air fryer com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e nivele com uma espátula. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 10 minutos. Coloque a forma no cesto e asse por 25 a 30 minutos. Faça o teste do palito, se sair limpo, o bolo está pronto. Retire e deixe esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.