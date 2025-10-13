Investigação

Professor de música se torna pesadelo de família em Pinhais

minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 13/10/25 11h40
Imagem mostra policiais civis entrando em viatura
Foto: Fábio Dias/EPR

Um homem de 38 anos foi preso neste domingo (12/10) em Pinhais, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, sob suspeita de assédio sexual e divulgação de cena de sexo. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) após denúncia dos pais da vítima, uma menor de idade.

Segundo as investigações conduzidas pela polícia, o suspeito, que atuava como professor de música da jovem, vinha constrangendo a aluna com o objetivo de obter favorecimento sexual. A situação chegou ao conhecimento dos pais da menor, que imediatamente procuraram a Delegacia de Pinhais para registrar a ocorrência.

A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre como o professor teria divulgado cenas de sexo. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os aspectos do caso e identificar possíveis outras vítimas.

