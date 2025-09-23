Teatro Guaíra tem indicação inédita ao Prêmio Cenym, o ‘Oscar do teatro brasileiro’

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pela primeira vez na história, o Teatro Guaíra, em Curitiba, está entre os indicados ao Prêmio Cenym de Teatro Nacional 2025, concorrendo na prestigiosa categoria Melhor Teatro ou Casa de Espetáculos. A lista de indicações foi divulgada na última sexta-feira (19/09) pela Academia de Artes no Teatro do Brasil (Ateb), responsável pela organização do evento.

A indicação coloca o tradicional teatro paranaense como único representante da região Sul do país nesta categoria, dividindo o palco de reconhecimento com importantes espaços culturais brasileiros: o Teatro Palácio das Artes (Belo Horizonte/MG), o Teatro Porto (São Paulo/SP), o Teatro Riachuelo (Natal/RN) e o Teatro Cidade das Artes (Rio de Janeiro/RJ).

Conhecido como o “Oscar do teatro brasileiro”, o Prêmio Cenym representa a maior honraria concedida aos profissionais e produções teatrais no Brasil. A premiação nasceu em 2001, criada pelo ator, diretor e crítico de teatro sergipano Tom Williamson, e ganhou abrangência nacional em 2007. Desde então, reconhece anualmente os destaques do teatro em 30 categorias diferentes, entre artísticas e técnicas.

A categoria na qual o Teatro Guaíra concorre celebra os espaços que mais contribuíram para o desenvolvimento das artes cênicas no país, levando em consideração aspectos como qualidade técnica, programação oferecida e relevância cultural.

“Estar pela primeira vez entre os indicados ao Cenym é um marco importante, pois reforça a relevância do Teatro Guaíra no cenário cultural brasileiro. Mais do que um espaço, somos um centro vivo que abriga corpos artísticos, como Orquestra, Escola de Dança, companhia de Balé e grupo master que levam o nome do Paraná para todo o Brasil”, afirmou o diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro.

Quando será o Prêmio Cenym de Teatro Nacional 2025

A seleção dos indicados e vencedores é realizada exclusivamente pelos membros da Academia, formada por profissionais atuantes no teatro brasileiro — atores, atrizes, diretores, cenógrafos, figurinistas, sonoplastas, entre outros —, garantindo que o prêmio represente um verdadeiro reconhecimento dos pares da classe teatral.

A cerimônia de premiação do 24º Anual Prêmio Cenym de Teatro Nacional acontecerá no dia 23 de novembro, em um evento de gala organizado pela Ateb.

Alunos da EDTG são premiados

Além do reconhecimento ao Teatro, o último final de semana trouxe mais motivos para celebração. Alunos que integram o grupo de dança da Escola de Dança Teatro Guaíra (EDTG) conquistaram cinco prêmios no Festival Movimento em Pauta, realizado em Curitiba.

O grupo obteve o primeiro lugar nas categorias Contemporâneo Conjunto Sênior e Ballet Clássico de Repertório Variação feminina Sênior, além do segundo lugar nas categorias Ballet Clássico Conjunto Sênior e Ballet Clássico de Repertório Pas de Deux Adulto. A aluna Eduarda Rossi Tosta também recebeu destaque especial, sendo premiada como Bailarina Destaque do Festival.