Raimundos é escolhida para abrir shows do Guns N’ Roses no Brasil

O Guns N’ Roses desembarca no Brasil em outubro com a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, trazendo como atração de abertura a banda Raimundos. E sim, Curitiba está na rota! A apresentação na capital paranaense acontece dia 28 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski.

Além de Curitiba, os roqueiros passam por outras quatro cidades: Florianópolis (21/10, na Área Externa da Arena Opus), São Paulo (25/10, no Allianz Parque), Cuiabá (31/10, na Arena Pantanal) e Brasília (02/11, na Arena BRB).

Os Raimundos são conhecidos por misturar hardcore com aquela sonoridade bem nordestina e letras que não têm papas na língua. No palco, eles mantêm a mesma energia que os transformou em um dos maiores nomes do rock nacional.

Se você for ao show, pode esperar ouvir clássicos como “Puteiro em João Pessoa”, “Eu Quero Ver o Oco”, “Mulher de Fases” e várias outras pérolas, além do single mais recente da banda, “Maria Bonita”.

Guns N’ Roses

Bem, se você não conhece o Guns, vou te contar: estamos falando de uma lenda viva do rock! É provavelmente a banda americana mais impactante e definitiva da história do gênero. O álbum de estreia deles, “Appetite for Destruction” (1987), é simplesmente uma obra-prima certificada com disco de diamante, e entrou para a história como “o álbum de estreia mais vendido da história dos EUA” e o “11° álbum mais vendido de todos os tempos nos Estados Unidos”.

A turnê Not In This Lifetime… (2016-2019) não ficou atrás: foi a 4ª turnê mais lucrativa de todos os tempos.

Em 1991, a banda sacudiu o mundo lançando os álbuns “Use Your Illusion I” e “Use Your Illusion II” (7x platina), que conquistaram imediatamente os dois primeiros lugares da Billboard 200. Até hoje, o Guns vendeu mais de 100 milhões de cópias no total. O catálogo deles ainda inclui: “G N’ R Lies” (5x platina), “The Spaghetti Incident?” (platina), “Greatest Hits” (5x platina) e “Chinese Democracy” (platina).

Raimundos

Formada em Brasília no finalzinho dos anos 1980, a banda se destacou por misturar de forma super original hardcore, forró e rock pesado, conquistando uma legião de fãs pelo Brasil todo. O primeiro álbum, lançado em 1994, já trouxe hits que viraram clássicos instantâneos como “Puteiro em João Pessoa” e “Selim”, ajudando a moldar o cenário do rock nacional nos anos 90.

Ao longo da carreira, eles lançaram discos que são referência no gênero, como “Lavô Tá Novo” (1995) e “Só no Forévis” (1999).

Com mais de 30 anos de estrada, os Raimundos continuam a todo vapor. O single mais recente, “Maria Bonita”, faz parte do novo álbum de estúdio da banda, chamado “XXX”.

Atualmente, a banda conta com Digão (vocal e guitarra), Marquim (guitarra e backing vocals), Caio (bateria) e Jean Moura (baixo e backing vocals).

Quem está por trás do evento?

A Mercury Concerts é a responsável pelo agenciamento de turnês internacionais, idealização e produção de shows e festivais pelo Brasil. Em 30 anos de história, já realizou festivais como Monsters of Rock, Ruffles Reggae, Close-up Planet, Skol Rock, São Paulo Trip e Rockfest. Além disso, a produtora já trouxe para o país shows e turnês de artistas como AC/DC, Bon Jovi, Yes, Black Sabbath, David Gilmour, Sting, KISS, Guns N’ Roses e Aerosmith.