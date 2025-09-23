Maior competição de triatlo da América Latina pode ser em Curitiba

Ironman Brasil

Curitiba poderá entrar oficialmente no calendário do Ironman Brasil 70.3, a maior competição de triatlo da América Latina. O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu representantes do evento nesta terça-feira (23/09), no Palácio Iguaçu, para discutir a inclusão da capital paranaense no circuito que já conta com cinco cidades brasileiras e seis provas.

“Essa é uma das competições mais difíceis do mundo, que demanda muito do atleta e que, mesmo com tantas dificuldades, esgota suas inscrições em minutos. O Paraná poder receber um evento como esse mostra que entramos definitivamente na rota das grandes atrações nacionais e internacionais, movimentando a economia com hospedagens, alimentação e o turismo”, afirmou Ratinho Junior.

O governador ainda destacou o potencial da capital paranaense. “Curitiba, cidade reconhecida no mundo pela sua inovação e sustentabilidade, também tem se transformado em referência na área do esporte, o que ajuda a nos credenciar para recebermos um dos maiores eventos de triatlo do mundo. Se você é atleta, se prepare: em alguns dias teremos o anúncio oficial e a abertura das inscrições”.

Caso confirmada, Curitiba será a sexta cidade a entrar no circuito que já contempla Aracaju (SE), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC) com duas provas, e Brasília (DF).

O Ironman não é para amadores! A competição exige preparo físico intenso e resistência para encarar os 226 quilômetros totais divididos em três modalidades: 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida.

E o diferencial da edição paranaense seria justamente o percurso distribuído entre três cidades: a prova de natação aconteceria em Araucária, o ciclismo em Campo Largo, e a corrida em Curitiba, com chegada no Parque Barigui, onde também seria montada a Ironman Village.

Carlos Galvão, CEO da Unlimited Sports, detentora dos direitos do Ironman Brasil, demonstrou entusiasmo com a possibilidade: “A ideia da reunião foi justamente a apresentação do projeto e alinhar os próximos passos. Uma prova como essa traz turistas do Brasil e do mundo inteiro para a cidade-sede, pois o movimento Ironman transcende a esfera esportiva; é também um evento turístico. Por isso, estamos muito animados com a perspectiva de Curitiba se tornar a nova praça para mais um evento”.

“Há 25 anos estamos à frente do movimento Ironman no Brasil, sendo os licenciados mais antigos do mundo. Acredito que a Capital do Paraná tem todas as condições de receber esse evento grandioso, o maior de triatlo do mundo, já a partir de 2026. Ele estaria inserido no mês de comemoração do aniversário da cidade, em março, então seria um belo presente a prova do Ironman Curitiba”, completou.

Os próximos passos incluem articulação com as secretarias estadual e municipais do Esporte e órgãos de trânsito para viabilizar a competição. A TV Paraná Turismo, vinculada à Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), deve transmitir o evento.

A expectativa é que o anúncio oficial e a abertura das inscrições aconteçam já em outubro, com a prova marcada para março de 2026, coincidindo com as comemorações de aniversário da capital paranaense.

