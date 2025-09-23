Campeonato de skate vertical em Curitiba terá estrelas do esporte

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Vert Battle chega Curitiba para a sua terceira etapa de 2025, consolidando-se como o maior campeonato de skate vertical do país, válido pelo ranking nacional. O evento acontece nos dias 11 e 12 de outubro, no Ginásio do Tarumã, com entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

A competição, homologada pela CBSk, reunirá os maiores nomes do skate brasileiro, como as estrelas locais Gui Khury e Luigi Cini, Augusto Akio, Rony Gomes, Raicca Ventura e Helena Laurino.

O público poderá acompanhar de perto as disputas das categorias Pro masculino e feminino, além de uma programação especial que inclui aulas de skate com instrutores, shows gratuitos das bandas Reação em cadeia (sábado) e Navala (domingo) e demo session de paraskate com as participações dos atletas Felipe Nunes e Nando Araújo, o skatista cego.

O calendário 2025 do Vert Battle já contou com duas etapas emocionantes. Gui Khury e Helena Laurino venceram a primeira, realizada em Goiânia, enquanto Dan Sabino e Marina Lima brilharam na segunda, em Niterói. Com os resultados acumulados, os líderes do circuito até o momento são Pietro Nunes, no masculino, e Marina Lima, no feminino, reforçando a expectativa de disputas ainda mais acirradas em Curitiba.

Para quem não puder estar presente, o Vert Battle contará com transmissão ao vivo da Globo e do SporTV, levando toda a emoção do skate vertical para milhares de lares em todo o Brasil.

Criador do evento, o skatista profissional e campeão mundial de vertical, Rony Gomes, projeta uma edição histórica em Curitiba: “Estamos preparando um fim de semana inesquecível. Será a etapa mais disputada do ano, com grandes skatistas e muita energia positiva dentro e fora da pista”, afirma.

A programação do evento tem atividades para toda a família, incluindo oficinas gratuitas de skate com instrutores, espaço de games, cash for tricks e praça de alimentação com food trucks.

Programação

Sábado (11/10):

10h00: Abertura dos portões

10h00: Início da oficina de skate

10h00: Treinos Livres

11h45: Treinos – Feminino

12h00: Demo Session (Paraskate)

12h45; Treinos Masculino

13h00: Cash for Tricks

13h45: Aquecimento – Primeira bateria – Feminino

14h00: Primeira bateria – Feminino

14h30: Aquecimento – Segunda bateria – Feminino

14h45: Segunda bateria – Feminino

15h15: Aquecimento – Primeira bateria – Masculino

15h30: Primeira bateria – Masculino

16h00: Aquecimento – Segunda bateria – Masculino

16h15: Segunda bateria – Masculino

16h45: Aquecimento – Terceira bateria – Masculino

17h00: Terceira bateria – Masculino

17h30: Encerramento oficina de skate

17h30: Cash for Tricks

19h00: Show – Banda Reação em Cadeia

21h00: Encerramento

Domingo (12/10):

8h00: Abertura dos portões

8h00: Início oficina de skate

8h00: Treinos – Finalistas – Feminino

9h00: Treinos – Finalistas – Masculino

9h00: Demo Session (Paraskate)

9h45: Aquecimento – Final – Masculino

10h00: Finais – Masculino – Ao vivo

10h50: Aquecimento – Finais – Feminino

11h00: Finais – Feminino

12h00: Encerramento oficina de skate

12h00: Show – Banda Navala

13h00: Encerramento

O Ginásio do Tarumã fica Av. Victor Ferreira do Amaral, 1749. Entrada Gratuita – retirada dos ingressos a partir de 01/10 no www.eventim.com.br. Todos devem levar para doação 1kg de alimento não-perecível