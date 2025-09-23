Campeonato de skate vertical em Curitiba terá estrelas do esporte

O Vert Battle chega Curitiba para a sua terceira etapa de 2025, consolidando-se como o maior campeonato de skate vertical do país, válido pelo ranking nacional. O evento acontece nos dias 11 e 12 de outubro, no Ginásio do Tarumã, com entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.
A competição, homologada pela CBSk, reunirá os maiores nomes do skate brasileiro, como as estrelas locais Gui Khury e Luigi Cini, Augusto Akio, Rony Gomes, Raicca Ventura e Helena Laurino.
O público poderá acompanhar de perto as disputas das categorias Pro masculino e feminino, além de uma programação especial que inclui aulas de skate com instrutores, shows gratuitos das bandas Reação em cadeia (sábado) e Navala (domingo) e demo session de paraskate com as participações dos atletas Felipe Nunes e Nando Araújo, o skatista cego.
+ Leia mais: Explosão de transformador deixa avenida de Curitiba sem luz por mais de 27 horas
O calendário 2025 do Vert Battle já contou com duas etapas emocionantes. Gui Khury e Helena Laurino venceram a primeira, realizada em Goiânia, enquanto Dan Sabino e Marina Lima brilharam na segunda, em Niterói. Com os resultados acumulados, os líderes do circuito até o momento são Pietro Nunes, no masculino, e Marina Lima, no feminino, reforçando a expectativa de disputas ainda mais acirradas em Curitiba.
Para quem não puder estar presente, o Vert Battle contará com transmissão ao vivo da Globo e do SporTV, levando toda a emoção do skate vertical para milhares de lares em todo o Brasil.
Criador do evento, o skatista profissional e campeão mundial de vertical, Rony Gomes, projeta uma edição histórica em Curitiba: “Estamos preparando um fim de semana inesquecível. Será a etapa mais disputada do ano, com grandes skatistas e muita energia positiva dentro e fora da pista”, afirma.
+ Leia mais: Shopping de Curitiba inaugura quiosque com foundue no copo
A programação do evento tem atividades para toda a família, incluindo oficinas gratuitas de skate com instrutores, espaço de games, cash for tricks e praça de alimentação com food trucks.
Programação
Sábado (11/10):
- 10h00: Abertura dos portões
- 10h00: Início da oficina de skate
- 10h00: Treinos Livres
- 11h45: Treinos – Feminino
- 12h00: Demo Session (Paraskate)
- 12h45; Treinos Masculino
- 13h00: Cash for Tricks
- 13h45: Aquecimento – Primeira bateria – Feminino
- 14h00: Primeira bateria – Feminino
- 14h30: Aquecimento – Segunda bateria – Feminino
- 14h45: Segunda bateria – Feminino
- 15h15: Aquecimento – Primeira bateria – Masculino
- 15h30: Primeira bateria – Masculino
- 16h00: Aquecimento – Segunda bateria – Masculino
- 16h15: Segunda bateria – Masculino
- 16h45: Aquecimento – Terceira bateria – Masculino
- 17h00: Terceira bateria – Masculino
- 17h30: Encerramento oficina de skate
- 17h30: Cash for Tricks
- 19h00: Show – Banda Reação em Cadeia
- 21h00: Encerramento
Domingo (12/10):
- 8h00: Abertura dos portões
- 8h00: Início oficina de skate
- 8h00: Treinos – Finalistas – Feminino
- 9h00: Treinos – Finalistas – Masculino
- 9h00: Demo Session (Paraskate)
- 9h45: Aquecimento – Final – Masculino
- 10h00: Finais – Masculino – Ao vivo
- 10h50: Aquecimento – Finais – Feminino
- 11h00: Finais – Feminino
- 12h00: Encerramento oficina de skate
- 12h00: Show – Banda Navala
- 13h00: Encerramento
O Ginásio do Tarumã fica Av. Victor Ferreira do Amaral, 1749. Entrada Gratuita – retirada dos ingressos a partir de 01/10 no www.eventim.com.br. Todos devem levar para doação 1kg de alimento não-perecível