Shopping de Curitiba inaugura quiosque com foundue no copo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Há mais de 20 anos no mercado, a Planet Chocolat é referência ao oferecer ao público fondue de forma prática e com qualidade. A marca acaba de inaugurar uma unidade no Shopping Curitiba, um quiosque localizado na Praça de Alimentação (Piso L4). O cardápio inclui três opções de chocolates nobres: ao leite, meio amargo e branco.

O cliente poderá escolher entre topping variados, desde opções clássicas com frutas frescas, até as mais incrementadas, com brownie, sorvete e confeitos. Há também outras opções, como açaí, casquinha e cascão, brownie com sorvete e espeto gourmet coberto com chocolate. Os valores saem a partir de R$ 5,90.

+ Leia mais: Novo supermercado de Curitiba inaugura nesta sexta-feira (26)

A Planet Chocolat conta com mais de 50 unidades espalhadas por todo o Brasil e segue em constante expansão. Além da nova loja no Shopping Curitiba, em breve a marca irá inaugurar a primeira unidade na Flórida (EUA)

O Shopping Curitiba fica na Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro, Curitiba.