O Teatro Guaíra, o Teatro da Reitoria, a Capela Santa Maria e o Memorial de Curitiba são os principais palcos da 40ª Oficina de Música de Curitiba. Eles terão uma programação diária de shows e concertos durante todo o evento, de 25 de janeiro a 5 de fevereiro.

Os quatro palcos são quase vizinhos e o trajeto entre eles dá para ser feito a pé. Assim, o público pode montar uma agenda musical com mais de uma apresentação por dia.

+ Leia mais: Certificado de vacinação da febre amarela pode ser solicitado online

Guaíra

Os grandes espetáculos estão reservados para o Teatro Guaíra, que nesta edição estará com programação em todos os dias de Oficina. Além dos concertos de abertura, com o pianista Arnaldo Cohen, e de encerramento, com a orquestra e coro sinfônico, o Guairão receberá Vanessa da Mata, BNegão, Gilsons, Edu Lobo, as cantoras Ilessi e Maria Cristina, o pianista português Pedro Burmester e shows especiais com músicas de Pixinguinha e Led Zeppelin. O auditório do Guairinha terá apresentações de ópera.

Reitoria

O Teatro da Reitoria será o templo da MPB, onde vão acontecer shows de grupos e artistas curitibanos e também dos professores das classes de música brasileira, que se reúnem em uma espécie de jam session.

Coral da PUC, Clarissa Bruns, Paulo Braga Trio, Grupo Brasileiro, Coral Brasileirinho, shows de samba e folclore do boi mamão, e ainda o projeto Inimaginável, com a participação da atriz Letícia Sabatella, são as atrações do espaço localizado junto à reitoria da Universidade Federal do Paraná.

Capela Santa Maria

Muito perto dali, a Capela Santa Maria Espaço Cultural oferece um cardápio variado de música erudita, unindo os amantes da música de câmara e da música antiga. São muitos concertos e recitais com renomados instrumentistas brasileiros e estrangeiros, como o pianista polonês Raphael Luszczewski, o pianista português Mario Laginha, os solistas russos Anna Serova (viola) e Andrey Baranov (violino) e a soprano argentina Jaquelina Livieri.

LEIA TAMBÉM:

>> Deputados pedem que MPF investigue Bolsonaro por “genocídio contra Yanomamis”

>> Veja como fica o tempo amanhã em Curitiba

Memorial de Curitiba

A menos de um quilômetro de distância do Guairão, no coração da cidade, o Memorial de Curitiba se divide entre o erudito e o popular.

Durante a semana, as opções são os concertos que ocupam o espaço da Capela dos Fundadores – Orquestra de Tango, Música Eslava com Vitorio Scarpi e Anna Serova, Ottava Bassa, grupo Studium Musicae e Madrigal Vocale.

Nos fins de semana, a Praça do Iguaçu, onde está o palco principal do Memorial, tem apresentações de bandas, grupos e orquestras de metais com repertório de MPB. Banda Lyra, Banda Genesis, Big Belas Band, Mario Conde Quarteto, Hélio Brandão Quarteto, Bananeira Brass Band são algumas das atrações.

Confira a programação

TEATRO GUAÍRA – AUDITÓRIO BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO

Rua XV de Novembro, s/n – Centro

Dia 25/1 – 20h – CONCERTO DE ABERTURA COM A CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA, PIANISTA ARNALDO COHEN E SOLISTAS DO TEATRO COLÓN

Dia 26/1 -20h – ORQUESTRA À BASE DE CORDA CONVIDA VANESSA DA MATA

Dia 27/1 – 20h – BNEGÃO CANTA DORIVAL CAYMMI COM A ORQUESTRA À BASE DE SOPRO

Dia 28/1- 20h – PIXINGUINHA COMO NUNCA, COM SEXTETO DE NOTÁVEIS

Dia 29/1- 11h – LED ZEPPELIN SINFÔNICO

Dia 30/1 – 20h – BRASILEIRÃO CONVIDA ILESSI

Dia 31/1 – 20h – PIANISTA PEDRO BURMESTER E ORQUESTRA DE CÂMARA DE CURITIBA

Dia 1º/2 – 20h – EDU LOBO CONVIDA VANESSA MORENO E AYRTON MONTARROYOS

Dia 2/2 – 20h – BANDA SINFÔNICA – TRILHAS PARA CINEMA DE JOHN WILLIAMS

Dia 3/2 – 20h – GILSONS

Dia 4/2 – 20h – TERESA CRISTINA E ORQUESTRA DE MPB DA OFICINA

Dia 5/2 – 19h – ORQUESTRA E CORO SINFÔNICO DA 40ª OFICINA DE MÚSICA

GUAIRINHA – AUDITÓRIO SALVADOR DE FERRANTE

Rua XV de Novembro, 971

Dia 4/2, às 17h, e dia 5/2, às 16h – ÓPERA AS BODAS DE FIGARO, DE MOZART

TEATRO DA REITORIA

Rua XV de Novembro, 129

Dia 28/1

19h – CORAL DA PUC 50 ANOS

Dia 29/1

19h – CLARISSA BRUNS

Dia 30/1

19h – PAULO BRAGA TRIO

Dia 31/1

19h – INIMAGINÁVEL, COM LETÍCIA SABATELLA

Dia 1º/2

19h – NOITE DOS PROFESSORES

Dia 2/2

19h – OUTRO SAMBA – MÁRCIO JULIANO

Dia 3/2

19h – GRUPO BRASILEIRO

Dia 4/2

17h – VIVA O BOI MAMÃO – MARCO AORELIO E GRUPO MANDICUERA

Dia 5/2

18h – CORAL BRASILEIRINHO

CAPELA SANTA MARIA ESPAÇO CULTURAL

Rua Conselheiro Laurindo, 273

Dia 26/1

19h – MERCOSUL CULTURAL – TRIO JAIRO WILKENS, CLENICE ORTIGARA E JAQUELINA LIVIERI

Dia 27/1

19h – RECITAL DE PIANO COM RAPHAEL LUSZCZEWSKI

Dia 28/1

18h – JOHANNES BRAHMS, COM ERIKA RIBEIRO (PIANO), BETINA STEGMAN (VIOLINO), OTINILO PACHECO (CLARINETE) E RAFAEL CESÁRIO (VIOLONCELO)

20h – ORQUESTRA DE CÂMARA DE CURITIBA, ANNA SEROVA, ANDREY BARANOV E CASSIA CARRASCOZA

22h – PIANO DRAG – JERUSA MILLER

Dia 29/1

19h – RECITAL DE PIANO COM MARIO LAGINHA

Dia 30/1

19h – CONCERTO DOS PROFESSORES DE MÚSICA ANTIGA

Dia 31/1

19h – CONCERTO DOS PROFESSORES DE METAIS E MADEIRAS

Dia 1º/2

19h – RECITAL DE PIANO E CONTRABAIXO, COM OLGA KIUM E MILTON MASCIADRI

Dia 2/2

19h – MÚSICA DE CÂMARA

Dia 3/2

19h – ORQUESTRA BARROCA DA OFICINA

Dia 4/2

11h – ENCERRAMENTO DA CLASSE DE PIANO

15h – CONCERTO DE CORDAS COLETIVAS

19h – CONTÁGIOS CONSENTIDOS – CONCERTO DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA

Dia 5/2

11h – DUO DE VIOLINO E PIANO COM BETTIVA JUCKSCH E JESSÉ PINON

16h – ENCERRAMENTO DA CLASSE DE REGÊNCIA DE CORO

MEMORIAL DE CURITIBA (GRATUITOS)

Rua Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco

Dia 28/1

19h – BANDA GENESIS

21h – BIG BELAS BAND

Dia 29/1

16h – ORQUESTRA DE TANGO

19h – BANDA GENESIS

Dia 30/1

18h – MÚSICA ESLAVA COM VITORIO SCARPI, ANNA SEROVA

Dia 31/1

18h – OTTAVA BASSA

Dia 1º/2

18h – STUDIUM MUSICAE

Dia 2/2

18H – MADRIGAL VOCALE

Dia 3/2

19h – SAXFÔNICO GABRIEL CASTRO

20h – CHORO E SERESTA 50 ANOS COM NAILOR PROVETA

21h30 – DOXOLOGY BIG BAND

Dia 4/2

11h – BANDA LYRA CONVIDA RAPHAEL SAMPAIO E JORGINHO NETO

13h – ANDRÉ RIBAS QUINTETO

15h – MARIO CONDE QUARTETO – LANÇAMENTO SONGBOOK RAUL DE SOUZA

17h – JANINE MATHIAS E GRUPO

20h – CENTRAL SISTEMA DE SOM

22h – URUCUM E CHICO MAROLA

Dia 5/2

11h – GRUPO BATICUM

12h30 – TANGARÁ TRIO CONVIDA CELSO JOABE E MENANDRO SOUZA

15h – HELIO BRANDÃO QUARTETO

17h – BANANEIRA BRASS BAND

Serviço

40ª Oficina de Música de Curitiba

De 25 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023

Programação disponível em: Guia Curitiba

Ingressos à venda em minhaentrada.com.br e ticketfacil.com.br