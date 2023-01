As tempestades que caíram sobre Curitiba e região, especialmente na semana passada, podem se repetir nesta segunda-feira (23). De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria avança pelo Sul do Brasil e aumenta o risco de tempestades em todo o estado.

Na capital, segundo o Simepar, a temperatura mínima prevista é 18° C e a máxima deve chegar aos 26° C.

Ainda conforme o Simepar, para esta segunda-feira, são esperadas chuvas fortes e de pouca duração, típicas da estação, em todas as regiões paranaenses, especialmente na faixa Leste, entre o Litoral e a região metropolitana de Curitiba.

As pancadas mais fortes devem ocorrer no período da tarde.

A instabilidade deve perder força a partir da próxima terça-feira (24), quando os dias tendem a ser ensolarados e com temperaturas elevadas. A previsão é de que o tempo firme ao longo do restante da semana.

Temperatura nas praias

Nas praias do Paraná, segundo o Simepar, a chuva nesta segunda-feira pode ocorrer a qualquer momento do dia. Com a instabilidade, as temperaturas no Litoral devem variar entre 23° C e 28° C.