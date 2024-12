Taxistas de Curitiba são investigados por tráfico de drogas em esquema criminoso

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou 29 pessoas em Curitiba por envolvimento com o tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Entre os denunciados estão três taxistas. A denúncia foi feita na quinta-feira (19) por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal de Curitiba.

Durante a apuração do caso, foi confirmada a existência de um esquema de tráfico de drogas que funcionou pelo menos entre abril e novembro deste ano, no bairro Prado Velho e no Centro de Curitiba, sobretudo no entorno da Praça Guadalupe.

O trabalho de investigação começou depois de denúncia anônima. Foi confirmado o envolvimento de 29 pessoas no esquema, com participações e atribuições diversas. Os três taxistas eram responsáveis pelo transporte de drogas para a associação criminosa.

De acordo com o MPPR, a maioria dos denunciados já se encontra presa ou faz uso de equipamento de monitoramento eletrônico. Há também alguns integrantes do grupo que são considerados foragidos.

Arma, drogas e celulares

No momento das prisões em Curitiba foram apreendidos aparelhos de celular e tipos variados de drogas, como cocaína, crack, haxixe, ecstasy e maconha. Com um dos detidos também foi encontrado um revólver.