Proibida de funcionar aos domingos até o próximo fim de semana – devido à vigência do decreto municipal 1.640, que é válido até o dia 16 de dezembro – a tradicional Feira do Largo da Ordem também tem sido realizada aos sábados, desde o mês de agosto deste ano. De acordo com a prefeitura, a feirinha pode ocorrer nestes dias das 9h às 14h, com no máximo de 300 barracas, não deixando assim, de ser uma opção de compras para curitibanos e turistas.

LEIA MAIS – Curitiba seguirá em bandeira laranja para conter alta de casos e mortes por covid-19

“É uma ótima alternativa para o público poder comprar os produtos de artesãos de Curitiba e região, que também são ótimas opções de presentes para o Natal”, afirma Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo.

LEIA AINDA – Ainda na UTI com covid-19, vereador Cristiano Santos tem melhora clínica

Com a vigência da bandeira laranja e de outros decretos municipais e estaduais, regras de prevenção ao coronavírus devem ser seguidas para o funcionamento da Feirinha do Largo, como: uso obrigatório de máscara, disponibilidade de álcool em gel, distanciamento de dois metros entre cada barraca e apenas um artesão por unidade.

E a volta da Feira do Largo da Ordem aos domingos pode ocorrer somente no dia 20 de dezembro, isto se não for prorrogado o último decreto.

Feirantes “na bronca”

A mais recente proibição de funcionamento da feira de artesanato do Largo do Ordem caiu como uma bomba entre os feirantes. Após a publicação do decreto 1.640 na sexta-feira (4), a feira foi suspensa nos domingos (6 e 13), com o objetivo de controlar a expansão da covid-19. Decisão que revoltou os expositores, neste que costuma ser um mês lucrativo com as vendas de Natal, como explica Fabiano Neras, um dos representantes dos feirantes e responsável pelo trecho de 300 barracas do Largo da Ordem

LEIA TAMBÉM – Festas de Natal e Ano Novo podem piorar pandemia no Brasil, alerta Fiocruz

“A notícia caiu como uma bomba. Foi um impacto muito grande para muitas famílias que não se inscreveram para outras feiras como a da Praça Osório, pois tem o custo da taxa e precisariam comprar mais material para expor. Apostaram tudo no Largo e sem a feira, a situação do feirante ficou complicada. O prejuízo é imensurável, se for falar em valores. Alguns investiram o que não tinham para a época com temas natalinos e quando saiu o decreto, as pessoas começaram a entrar em contato comigo e choravam”, desabafou Fabiano, em entrevista à Tribuna do Paraná.

Para os feirantes, a proibição é uma medida injusta e vai impactar diretamente nas pessoas que só querem trabalhar. O motivo para este descontentamento está no espaço que é aberto, arejado, barracas distanciadas e com álcool gel.