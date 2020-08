A tradicional Feirinha de Artesanato do Largo da Ordem está de volta em Curitiba. Neste domingo, seguindo uma série de medidas de segurança sanitária contra o coronavírus, cerca de 300 das 1,2 mil barracas serão espalhadas pela região do bairro São Francisco. Mas a novidade não para por aí. Na próxima semana, no dia 29 de agosto, também tem feirinha.

Mas dia 29 de agosto não é sábado: Sim, exatamente. A partir da próxima semana, além de funcionar aos domingos, a feirinha mais tradicional de Curitiba também vai funcionar aos sábados, em horário muito parecido. Enquanto no domingo o funcionamento é das 9h às 15h, aos sábados o funcionamento será das 9h às 14h.

Por enquanto, a ideia é que a feirinha funcione aos sábados apenas durante a pandemia do novo coronavírus.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, além do funcionamento máximo de 300 barracas, outras regras de prevenção devem ser seguidas: distanciamento de dois metros entre cada barraca e apenas um artesão por unidade.

De acordo com a prefeitura, a recomendação é que produtores que fazem parte do grupo de risco (como diabéticos, fumantes, pessoas com problemas respiratórios, doenças crônicas ou que tenham mais de 65) sejam substituídos para o atendimento ao público.

O site de venda online dos produtores na feirinha continua funcionando.

As novas normas de funcionamento:

• Material publicitário em cada barraca com informações sobre a transmissão e distanciamento.

• Disponibilidade obrigatória de álcool gel 70% para o artesão e público em geral.

• Evitar aglomerações de pessoas, com a participação da fiscalização e guarda municipal atuante.

• Será permitido apenas um artesão por barraca, respeitando a normativa de distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas nas filas do lado de fora, que deve ser organizada pelo artesão responsável pela barraca.

• Uso obrigatório de máscaras.

• Disponibilização de barracas de máscaras nas pontas de feira, assim como no percurso da feira.

• Preferencialmente o material deverá ser embalado individualmente, o que facilitará a higienização a cada Feira.

• Presença constante de representantes da Coordenação das Feiras de Arte e Artesanato/CTUR

• Barracas com alimentação gastronômica neste primeiro momento terão normas específicas.