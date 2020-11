A alta procura de pacientes com coronavírus no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie fez a instituição divulgar um comunicado nesta quarta-feira (18) ressaltando a importância do primeiro atendimento é feito nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Sistema Único de Saúde (SUS) de Curitiba.

Casos suspeitos, com sintomas leves, devem ser comunicados diretamente pelo telefone da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, no (41) 3350-9000. Pacientes com sintomas graves, com tosse, falta de ar, fraqueza e indisposição, devem procurar atendimento diretamente numa UPA.

Havendo necessidade de internação, os pacientes moderados e graves serão encaminhados para um hospital de referência no tratamento de coronavírus.