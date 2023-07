Após um investimento de R$ 4 milhões, o Condor reabriu a loja do bairro Novo Mundo, em Curitiba, nesta quinta-feira (27), com uma estrutura mais moderna, novas tecnologias, layout diferente e reformulação de setores.

A loja tem 25 mil metros quadrados e conta com novos mobiliários e comunicação visual mais clara para os clientes. Além disso, os setores foram remodelados seguindo a árvore de decisão do consumidor, o que garante uma jornada de compras que flui de acordo com os interesses e necessidades do cliente.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, a revitalização foi realizada para atualizar a loja, inaugurada em 2009, com as últimas tecnologias e tendências disponíveis no mercado.

“O varejo é um segmento complexo e que segue um ritmo acelerado de transformação, por isso, precisamos investir continuamente na modernização das lojas existentes. Além disso, a maneira de consumir também muda, o que exige modelos de lojas aliados ao perfil do consumidor”, afirma.

O Condor Novo Mundo já representava um salto de sustentabilidade e, agora, avançou ainda mais ao trocar o gás R22 pelo CO2 no setor de congelados, um gás 100% natural que não agride a natureza. Já o setor de refrigerados utiliza o Glicool, inofensivo à camada de ozônio e responsável pela redução de até 90% da emissão dos gases poluentes.

