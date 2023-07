A Lua Cheia desta segunda-feira (03) é considerada a primeira Superlua de 2023, pela The Old Farmer’s Almanac, publicação norte-americana de fenômenos astronômicos. Quem avistar o satélite natural da Terra nesta noite pode se surpreender com a forma mais vívida e maior da Lua.

Neste ano, algumas publicações consideram esta Lua Cheia como a primeira Superlua do ano, outras publicações não. Duas Superluas, programadas para o mês de agosto, é unanimidade entre os observadores. Apenas algumas reconhecem uma outra Superlua em setembro.

Chamada de Lua dos Cervos, o fenômeno pode ser observado até o início da manhã desta terça-feira (04), mais ou menos às 8 horas da manhã. A dica é olhar para o Leste, no sentido oposto ao pôr do sol. Quem tem um binóculo ou telescópio vai poder apreciar mais a grandeza do satélite natural.

Quando acontecem as próximas Superluas?

1º de agosto: Superlua do Esturjão (Sturgeon Moon)

30 de agosto: Superlua azul (Blue Moon)

29 de setembro: Superlua da colheita (Harvest Moon)

