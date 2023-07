Família venezuelana é resgatada de trabalho análogo à escravidão na RMC

Um homem de 72 anos foi preso em flagrante pela prática do crime de trabalho análogo à escravidão. Uma família venezuelana era mantida em condições degradantes por esse homem em Bocaiúva do Sul, região metropolitana de Curitiba. A polícia chegou até o local após uma denúncia anônima. A prisão aconteceu na quinta-feira (29).

No dia seguinte (30), sexta-feira, também em Bocaiúva do Sul, outras duas prisões foram realizadas. Ambos de 19 anos, presos pelos crimes de roubo, corrupção de menores e associação criminosa. Os dois são suspeitos de um assalto contra um casal de idosos em maio deste ano, na região do Centro de Curitiba.

