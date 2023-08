Não foi dessa vez que os moradores do conjunto Solar, no bairro Bacacheri, em Curitiba, vão comemorar um novo asfalto em toda a extensão da principal avenida da região. Equipes da prefeitura estão fazendo uma nova obra de recape e tapa-buraco na Avenida Francisco Manoel Albizu, que liga a Erasto Gaertner à Linha Verde, mas o novo asfalto ainda não entrou no cronograma de obras.

+ Leia mais: Após abandono, Prefeitura vai fechar fonte de água de bosque em Curitiba

O novo pavimento é sonho antigo dos moradores e uma necessidade urgente após a chegada das obras da Linha Verde à região. Isto porque com os constantes bloqueios e desvios, o tráfego de veículos se intensificou, tirando o sossego da vizinhança. O alto fluxo de veículos, além dos congestionamentos, acabou por deteriorar ainda mais as ruas, muitas com mais de 40 anos.

Há alguns meses um trecho de 970 metros da Francisco Albizu foi completamente refeito, entre a Erasto Gaertner e a rotatória com a rua Vereador Antônio Domakoski, mas o trecho “alto” da avenida ficou fora do serviço.

+ Veja mais: “Rua do xingamento” é só problema em um dos bairros mais populosos de Curitiba

Segundo a prefeitura, este trecho receberá obras de revitalização completa, mas elas fazem parte dos serviços adjacentes da Linha Verde. Quanto elas forem concluídas, o novo asfalto também chegará à avenida (a previsão do término das obras na antiga BR é final de 2014). Várias ruas que são perpendiculares à Linha Verde já foram asfaltadas por completo.

As ruas internas do conjunto ainda carecem de reparos e/ou asfalto novo e a avenida José Gulin, paralela à Francisco Albizu, também necessita de um novo pavimento.

Trecho em vermelho no mapa mostra trecho que precisa de asfalto novo e definitivo. Foto: Reprodução / Google Maps

Você já viu essas??

SAI DA FRENTE!! Churrascaria de Curitiba é invidadida por carro; Entregador escapa por um triz Saúde, bicho!! Faustão é diagnosticado com grave doença e precisa de transplante PERIGO?? Alimento comum na mesa do brasileiro tem lote com risco de INTOXICAÇÃO!