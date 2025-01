Sol domina Curitiba neste fim de semana, mas tem chuva! Previsão do tempo!

O tempo em Curitiba neste final de semana tem tudo para proporcionar um dia típico de verão: sol, calor e chance de chuva. Segundo o Simepar, o calor na capital dos paranaenses chega aos 28ºC, com possibilidade de chuva significativa a partir das 16h.

“Sol predomina nas regiões da metade sul do estado, enquanto nas regiões da metade norte, o predomínio é de muitas nuvens e registros de chuvas fracas e isoladas. Com as temperaturas em elevação, neste momento no noroeste, na região de Altônia, divisa com os estados do MS e SP os termômetros registram 31 ºC, em Curitiba 26 ºC e no litoral 28 ºC”, explicou o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Apesar do calor extremo, não há previsão de aletas de temporal segundo o Inmet.

Previsão do tempo para Curitiba no domingo

Se a chuva marca presença em Curitiba neste sábado, no domingo a previsão do tempo para Curitiba é um pouco diferente. Não deve chover e a temperatura fica um pouco mais amena, com máxima de 26ºC.