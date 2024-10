Site de apostas abre loja física em Curitiba com tipo inédito de loterias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Apostou.com inaugura nesta quinta-feira a primeira unidade física que vai operar a nova modalidade de Vídeo Loteria do Paraná. O espaço fica na Avenida Erasto Gaertner, n 2445, no Bacacheri, em Curitiba, e vai oferecer o ainda inédito sistema de loteria instantânea em formato digital. A empresa apresenta o espaço como “bet shop” com “vídeo loteria”.

O jogo é legalizado e regulado pela Lottopar, empresa que controla as operações de apostas (bets) e loterias registradas no estado. No estabelecimento também haverá um bar com venda de lanches e petiscos.

Inédita até agora, a modalidade amplia a experiência da popular “Raspinha”, tradicionalmente comercializada em formato físico em mais de 2 mil pontos de venda. A loteria instantânea digital mantém o sistema de bilhetes com resultados pré-determinados e inalteráveis, reforçando a transparência e a segurança para os apostadores.

+ Viu essa? Nova rodovia em SC promete aliviar calvário de turistas do Paraná

Cada terminal de vídeo loteria é autorizado pela Lottopar, que realiza o processo de certificação e fiscalização para assegurar que os jogos ofereçam resultados justos e estejam livres de fraudes.

“Bet shop” da Apostou.com será inaugurada nesta quinta-feira (31) no Bacacheri. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

Como jogar?

Para jogar é fácil e intuitivo, escolher o valor do depósito no terminal de vídeo loteria, escanear o QR Code e efetuar o depósito. Pressione “JOGAR” para visualizar os multiplicadores na tela. Quando decidir finalizar o jogo é só selecionar “SACAR”. O terminal identificará o pix utilizado no formato CPF e efetuará a transação automaticamente.

O jogo tem resultados finitos e insubstituíveis. Ou seja, a cada jogada, um bilhete com resultado predeterminado (premiado ou não) é apresentado e revelado ao apostador. Após a exibição do resultado, esse bilhete é excluído e não será mais utilizado naquele lote ou série. Cada jogada tem um número de série único, garantindo assim a probabilidade de ganho

“Bom moço” Fabiano Cambota traz show “Avós e Violão” a Curitiba

Não há uso de dinheiro físico no local. Todas as operações ocorrem exclusivamente por meios eletrônicos, sem o uso de dinheiro em espécie, o que garante ao apostador mais transparência e segurança.

A Lottopar informa que a video loteria é entretenimento e não uma forma de recuperar perdas ou enriquecer. Para jogar, é preciso ser maior de 18 anos e ter CPF ativo e a única forma de pagamento aceita é o PIX, assim todo o sistema é 100% rastreável. Não são aceitos cartões de crédito, para evitar o endividamento, nem apostas em dinheiro

Com foco em jogo responsável, cada terminal exibe um QR Code, permitindo ao usuário verificar sua autenticidade e local de operação. A operação é embasada no Decreto Federal N˚ 9.327/2018 e segue os padrões da certificação GLI-14, assegurando que cada bilhete seja único e devidamente aferido.

+ Caçador de Boteco: Bar em Curitiba, perto do tradicional Parque Barigui, vira ponto de festa

“Com esse lançamento, a Apostou.com reafirma seu compromisso com inovação e responsabilidade no mercado de jogos, trazendo ao público paranaense uma opção moderna e segura de entretenimento responsável”, diz a nota enviada pela empresa à reportagem da Tribuna.

O horário de funcionamento da casa de apostas é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 14h às 20h.

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?