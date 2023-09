Show do Foo Fighters altera o trânsito no Alto da Glória; confira os bloqueios

A banda americana Foo Fighters fará show, nesta quinta-feira (07), no Estádio Couto Pereira, no Alto da Glória. Para garantir a segurança do público, os bloqueios de trânsito começam às 6h na Rua Amâncio Moro, entre a Mauá e a Ubaldino do Amaral, e às 10h, nas demais ruas da região.

A interrupção da passagem de veículos será feita nos cruzamentos das ruas Amâncio Moro com Mauá, Amâncio Moro com Ubaldino do Amaral; Floriano Essenfelder com Ubaldino do Amaral; Mauá com Floriano Essenfelder; Pedro Rolim de Moura e Augusto Severo; Barão de Guaraúna e Augusto Severo; Doutor Zamenhof e Mauá; Doutor Zamenhof e Ivo Leão; Floriano Essenfelder com 21 de Abril; Floriano Essenfelder com Alberto Bolliger; Maria Clara com Gottlieb Müeller.

Os bloqueios serão de responsabilidade da empresa privada contratada pela organização do evento. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão auxiliar nos trabalhos de fiscalização e orientação.

A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é que evitem a área e procurem rotas alternativas. As opções de desvios são pelas ruas Augusto Stresser, Almirante Tamandaré e Itupava.

