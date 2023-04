Nas comemorações dos seus 40 anos, o Shopping Mueller, de Curitiba, lançou um novo conceito de marca, uma assinatura musical exclusiva. Esta é a primeira ação de sound branding feita por um shopping do Sul do Brasil. Mesclando elementos clássicos e beats eletrônicos, a música tema, lançada no último dia 29, estará presente em todos os ambientes do Mueller ao longo do ano. A identidade sonora pode ser conferida aqui e no vídeo abaixo.

Ainda pouco explorado no Brasil, o conceito de sound branding vem ganhando destaque no mundo. O projeto para o Shopping Mueller foi concebido pela Brand Audio Producer (BAP) e foi baseado nos valores e características reconhecidas da marca. “Toda marca tem uma essência e, se pudéssemos identificar o Mueller em uma única palavra, com certeza seria atemporal. A partir dessa personificação, buscamos no contexto musical um som que fizesse sentido”, conta o publicitário Daniel Argolo, que é especialista em branding criativo na BAP.

A trilha sonora foi pautada nos principais atributos do primeiro shopping center de Curitiba: inovador, charmoso, acolhedor, atemporal, único, tradicional e pioneiro. O desafio para a concepção da sua música tema foi encontrar um território sonoro capaz de valorizar a tradição e o pioneirismo da marca. O resultado é uma combinação de estilos e notas que tem o violoncelo como protagonista.

Para a superintendente do Mueller, Daniela Baruch, trazer uma identidade sonora própria traduz o aspecto de inovação que o shopping sempre buscou. “É uma ação pioneira num contexto em que são poucas as marcas que estão desenvolvendo suas sonoridades. Além de inovar, a música tema do Mueller tem como propósito tocar as pessoas, numa relação de afetividade e agradecimento, da mesma maneira que o shopping vem tocando e se ligando ao público curitibano nesses 40 anos”, destaca.

O lançamento da identidade sonora do Shopping Mueller faz parte da campanha “Sempre na sua vida”, desenvolvida pela agência OpusMúltipla, e marca as comemorações dos 40 anos do empreendimento. O evento de lançamento ocorreu no dia 29 passado, com a presença de lojistas e convidados do shopping. Os presentes também conferiram uma palestra com o ator e diretor Miguel Falabella.

