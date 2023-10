A empresária, estilista e influencer Carol Bassi escolheu a capital paranaense para abrir a primeira sede do Sul da sua marca. “Em nosso plano de expansão, além da região Sudeste, em que tivemos aberturas no Rio de Janeiro e Minas Gerais, entendemos um forte crescimento no Sul com a cidade de Curitiba, uma praça que sempre mostrou aderência em nossas vendas, principalmente com a chegada do nosso e-commerce próprio. Por isso ela é a primeira cidade que apostamos no Sul”, explica Carol Bassi.

Com expectativa para ser inaugurada em meados de novembro, a marca, que está constantemente alinhada às tendências, mas sempre trazendo sua essência clássica e atemporal, promete chegar com uma coleção Spring Summer 23/24 recheada de peças com inspiração no mágico Palácio de Versailles. “O público de Curitiba busca peças clássicas, elegantes e ao mesmo tempo, versáteis, a fim de se adaptarem ao clima do local. Por isso vemos muito da mulher CB na mulher curitibana”.

A loja, que ficará no Pátio Batel, seguirá a mesma identidade das demais lojas físicas, com os códigos chaves da marca, como a fachada com os arcos, a pílula central e os provadores amplos. “Além disso, trazemos um diferencial para esta loja em Curitiba: o nosso provador com luz natural e vista para o Parque Gomm, algo tão importante e acolhedor. Ainda teremos um pátio externo, que será também de uso do shopping também”.

Vista para o Parque Gomm. Foto: divulgação

Transformando obstáculos em sucesso

Fundada em 2014, a CB surgiu em um momento de dificuldade como forma de se reinventar. “Aos 40 anos passava por uma fase delicada na minha vida. Tinha me separado, sendo mãe de dois filhos muito jovens. Não me sentia completa. Resolvi montar a Carol Bassi no fundo da loja dos meus pais, na Alameda Lorena, muito incentivada pelo meu atual marido”.

Com uma coleção inicial de 20 itens, a marca foi crescendo de uma maneira orgânica, natural, no tradicional “boca a boca”. “As pessoas iam até a loja sem saber muito o meu nome e na procura das nossas peças”, conta.

Hoje já são nove anos de história e com uma marca pertencente ao maior grupo de moda do Brasil (Arezzo & Co). “Não existe hora para você virar a direção quando você não está feliz. Com 40 anos eu mudei e comecei de fato a viver uma vida nova, muito mais feliz profissionalmente. A segurança profissional transborda para o seu lado pessoal. Nunca é tarde para mudar quando você, de verdade, sente essa necessidade. E hoje vivo a minha melhor fase profissional”, finaliza.

