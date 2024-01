Para quem está procurando atividades novas para fazer com as crianças em Curitiba durante o período das férias escolares, o Shopping Água Verde montou uma programação gratuita voltada para o público infantil. As atrações começam neste sábado (13) e vão até 4 de fevereiro.

A programação conta com Teatro de Bonecos com as peças Jumbo e o Palhaço e o Resgate de Florisbela, Circo de Pulgas, os palhaços Dinho e Capuccina, show mágica e atrações circenses. Os shows gratuitos acontecem sempre às 17 horas, no Piso L2.

Além dos espetáculos, as crianças também podem se divertir no Wow Espaço Infantil, que possui escorregadores, piscina de bolinhas, pula-pula e outras atividades para crianças de até 10 anos. O local é um serviço pago e funciona de terça a domingo, das 13 horas às 19 horas, e às quintas-feiras até às 21 horas.

Confira a programação das atividades gratuitas

13 de Janeiro (Sábado) – Teatro de Bonecos: Jumbo e o Palhaço

14 de Janeiro (Domingo) – Show: Brincando de Circo

20 de Janeiro (Sábado) – Petiz Patuzco com Brincadeiras Cantadas

21 de Janeiro (Domingo) – Mágica com os Palhaços Dinho e Capuccina

27 de Janeiro (Sábado) – O Grandioso Circo de Pulgas

28 de Janeiro (Domingo) – Mágicas Abrakdabra Spectacular

03 de Fevereiro (Sábado) – Atração circense | O Show não pode Parar

04 de Fevereiro (Domingo) – Teatro de Bonecos: Janjão e o Resgate de Florisbela

Serviço

Shopping AguaVerde – Avenida República Argentina, 1927 – Água Verde

Atrações infantis – Piso L2 – shows gratuitos às 17 horas

Wow Espaço Infantil – Piso L2 – funciona de terça a domingo, das 13h às 19h, e quintas-feiras com horário estendido até as 21h. Valores: R$ 25 por 40 min.

