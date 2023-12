Shopping de Curitiba inaugura novas lojas; confira a lista completa

Nos últimos meses foram inauguradas no Shopping Estação, localizado no bairro Rebouças, em Curitiba, nove novas operações para completar o mix de lojas e serviços.

Agora os clientes contam com a rede de salão de beleza Lady & Lord. A unidade fica no piso 2 e oferece todos os tipos de tratamentos para cabelos; maquiagem; tratamentos estéticos corporais e faciais; depilação; tratamentos terapêuticos como massagens; barbearia; além de manicure e pedicure. O contato para agendamentos é (41) 98838-9569.

Outra novidade é a atração fixa Led Jump. Esse é o maior parque de trampolins dentro de um shopping center no Paraná, com mais de 400 m². Para quem gosta de vending machines, a Jor Machines instalou uma máquina com caixas surpresas e prêmios diversos para tentar a sorte.

Também foi inaugurada recentemente a Constance, maior rede de lojas self shoes do país. A grife de calçados femininos está presente no mercado há mais de 20 anos e possui mais de 180 lojas espalhadas pelo Brasil.

Reconhecida pelos produtos, artigos de couro e linha completa de bagagem e acessórios para viagem, uma loja da Cavezzale já está funcionando no Shopping Estação, no piso 1.

E no setor das guloseimas, as novidades são o quiosque da Milky Moo com diversos milkshakes; o quiosque Pipoca Americana; e a loja de chocolates Brasil Cacau. A Vida Leve, com produtos naturais, a granel e suplementos esportivos, também abriu um quiosque no local.

