Hospital de Curitiba pede com urgência doação de leite materno para 40 bebês

O Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM) solicita com urgência a doação de leite materno para atendimento de 40 recém-nascidos prematuros que estão na UTI da instituição. O volume mensal necessário para alimentar os bebês internados é de 90 litros e atualmente o estoque possui somente 10 litros.

Sem estoque suficiente, a alimentação dos bebês precisa ser complementada com fórmulas artificiais, o que acarreta mais tempo na recuperação, e em consequência um período maior de permanência na UTI.

LEIA TAMBÉM:

>> Megaoperação policial no Paraná apreende toneladas de fios de cobre roubados

>> Novo Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba tem investimento de R$ 70 milhões; veja imagens

“Ao ingerir leite artificial, os bebês acabam passando mais dias na UTI, pois as fórmulas não tem todos os nutrientes orgânicos encontrados no leite materno que são fundamentais para os pequenos”, explica a enfermeira Ana Lúcia dos Anjos, responsável pelo Banco de Leite.

Oito mamadas

Os 40 recém-nascidos que necessitam do leite materno fazem oito mamadas por dia, o que totaliza 320 mamadas em um só dia. Nos meses de férias os estoques dos Bancos de Leite Humano costumam sofrer uma baixa, pois diminui o número de doadoras.

Existe um índice de leite coletado que não passa nos testes e é reprovado, mais um motivo para a urgência em ampliar as doações. “Quem puder ajudar, doe o leite que sobrar e ajude a diminuir o tempo de separação entre as mães e os bebês que estão em cuidados intensivos”, solicita Ana Lúcia.

Coleta em domicílio

Para doar basta um telefonema e a realização de um cadastro. Uma equipe do Hospital Evangélico Mackenzie vai até a casa da doadora.

Nesta visita são entregues os materiais e frascos para a coleta e feitas orientações. Na semana seguinte, a equipe retorna para buscar o leite coletado.

Os frascos coletados são testados e os que são considerados impróprios (cheiro de cigarro, azedo, com cabelo) são descartados. Os leites que passam nos testes do cheiro, acidez e calorias são pasteurizados para eliminar todo tipo de contaminação. “Importante destacar que não é recomendável uma mãe amamentar o filho da outra, pelo risco de contaminação de doenças transmissíveis. No caso do leite doado não há esse risco, pois ele é pasteurizado”, enfatiza Ana Lúcia.

Interessadas em doar devem ligar no (41) 3240-5117, entre às 7h30 e 17h de segunda a sexta-feira.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!